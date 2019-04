Harden sa blysol triple-double za 32 bodov, Milwaukee sa môže po rokoch dočkať postupu

Prvé dva zápasy vyhral aj Boston.

18. apr 2019 o 7:12 SITA

BOSTON. Najlepší tím základnej časti zámorskej basketbalovej NBA Milwaukee zvíťazil v stredu doma nad Detroitom 120:99 a vo štvrťfinále play off vedie v sérii hranej na štyri víťazstvá 2:0.

V drese Bucks sa presadili tradiční lídri, trojica Eric Bledsoe, Jannis Antetokunmpo a Khris Middleton dosiahla dokopy 77 bodov.

Milwaukee dosiaľ naposledy vyhralo sériu vo vyraďovacej časti ešte v roku 2001, keď si v semifinále Východnej konferencie poradilo s Charlotte 4:3.

"Všetko je to o vôli. Vedel som, že vo vymedzenom území ma budú viac brániť. Snažil som sa byť trpezlivý. Eric (Bledsoe) mi povedal: 'Buď agresívny, ono to príde.' Presne to som urobil," povedal Antetokunmpo, ktorý k 26 bodom pridal aj 12 doskokov.

Prvé dva zápasy vyhral aj Boston v sérii s Indianou, Celtics v stredu zdolali svojho súpera 99:91. Domáci zvíťazili najmä vďaka štvrtej štvrtine, v ktorej prekonali hostí 31:12.

V poslednej päťminútovke mal Boston sériu 10:0. Najlepším strelcom Celtics bol Kyrie Irving s 37 bodmi. Vlani vynechal celé play off pre zdravotné problémy.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/wwv5d4oalBY

"Bola to dlhá cesta. Mal som za sebou dve operácie kolena, pozeral som sa na spoluhráčov, ako bojujú. Konečne som dostal šancu nastúpiť za Boston v play off. Tomu sa nič nevyrovná," komentoval 27-ročný rozohrávač.

Houston tiež vedie nad Utahom 2:0 na zápasy, domáci Rockets si v stredu poradili s Jazz 118:98.

O všetkom sa rozhodlo už v úvodnej štvrtine, ktorú Houston ovládol 39:19. Výborný výkon predviedol domáci James Harden - 29-ročný bradatý tvorca hry sa blysol triple-double za 32 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0GIVpSbflsY

NBA 2018/2019 - štvrťfinále play off - 18. apríl:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Indiana 99:91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12) - stav série 2:0

Najviac bodov: Irving 37 (6 trojok), Tatum 26, Hayward 13 - Bojan Bogdanovič 23, Thaddeus Young 15, D. Collison a T. Evans po 13

Milwaukee - Detroit 120:99 (38:27, 20:32, 35:17, 27:23) - stav série 2:0

Najviac bodov: Bledsoe 27, Antetokunmpo 26 (12 doskokov), Middleton 24 - Kennard 19, Dummond (16 doskokov) a R. Jackson po 18

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Houston - Utah 118:98 (39:19, 31:25, 25:23, 23:31) - stav série 2:0

Najviac bodov: Harden 32 (13 doskokov, 10 asistencií, 6 trojok), Paul 17, E. Gordon a Tucker po 16 - Rubio a O'Neale po 17, Favors 14 (12 doskokov)