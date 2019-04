Stoch sa vrátil na Stamford Bridge: Bude to o prvom góle

Slovenský reprezentant verí v zázrak.

18. apr 2019 o 7:49 SITA

LONDÝN. Slovenský futbalový reprezentant v službách českej Slavie Praha Miroslav Stoch sa vo štvrtkovej štvrťfinálovej odvete Európskej ligy 2018/2019 predstaví na ihrisku anglického klubu FC Chelsea.

Práve v drese "The Blues" si pred desiatimi rokmi pripísal niekoľko štartov v tamojšej Premier League.

Stoch verí, že prekvapia

"Je to skvelý pocit, že som tu opäť, ale dúfam, že ešte lepšie to bude po zápase. Vyzerá to tu stále rovnako ako pred desiatimi rokmi. Bol som zvedavý, koľko ľudí tu bude stále pracovať, a prekvapilo ma, že celkom dosť. Zatiaľ som sa s nikým nerozprával, ale po úvodnom stretnutí sme sa s niekoľkými pozhovárali a bolo to príjemné.

Väčšina z nich bola prekvapená a uznali našu silu. Dúfam, že to v Londýne zopakujeme s lepším výsledkom, aj keď to bude nesmierne náročné," uviedol 29-ročný rodák z Nitry pre oficiálny web "zošívaných".

Pražania v minulotýždňovom dueli po solídnom výkone napokon podľahli Londýnčanom najtesnejším rozdielom 0:1.

Podľa Stocha, ktorý si v drese Chelsea pripísal na konto dovedna päť súťažných vystúpení, však stále nie je nič stratené.

"Urobíme maximum pre to, aby sme postúpili. Dáme do toho úplne všetko. V prvom zápase sme predviedli mnoho dobrých vecí a zistili sme, že môžeme s Chelsea hrať. Teraz to bude ešte ťažšie, pretože nastúpime vonku. Ale môžeme prekvapiť," myslí si šikovný ofenzívny futbalista.

Motivácia v rámci normy

Historicky najlepším výsledkom Slavie v pohárovej Európe je semifinále Pohára UEFA 1995/1996.

Na vyrovnanie tohto úspechu musí mužstvo trénera Jindřicha Trpišovského v britskej metropole aspoň raz skórovať.

"Bude to o prvom góle. Pokiaľ chceme pomýšľať na postup alebo dobrý výsledok, musíme dať gól. Keď skórujeme ako prví, môže to byť fantastické. Motivácia je neskutočne veľká, ale na druhej strane, nesmieme byť premotivovaní," poznamenal Miroslav Stoch.