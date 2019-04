Slováci Rakúšanov nepodceňujú, po víkende sa k tímu pripoja aj hráči z NHL

Slovenská reprezentácia v príprave stále čaká na prvé víťazstvo.

18. apr 2019 o 10:45 SITA

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia v príprave na domáce majstrovstvá sveta stále čaká na prvé víťazstvo a zmeniť to chce už v závere aktuálneho týždňa.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho v úvode apríla podľahli v Topoľčanoch úradujúcim majstrom sveta Švédom 0:4, neskôr prišli prehry so striebornými medailistami zo ZOH 2018 Nemcami v Kaufbeurene 1:2 a v Garmisch-Partenkirchene 1:3.

Teraz Slováci opäť cestujú za súperom, s domácimi Rakúšanmi si zmerajú sily v piatok 19. apríla o 18.00 h v Salzburgu a o deň neskôr o 17.30 h v Innsbrucku.

V ďalšom týždni tím SR odohrá zápasy proti Česku (26. 4. v Trenčíne, 27. 4. v Nitre). V máji si zmeria sily v Poprade s tímom Veľkej Británie (4. 5.) a prípravu uzavrie súbojom proti Nórsku v Michalovciach (7. 5.). Šampionát v Bratislave a Košiciach sa začne 10. mája a potrvá do 26. mája.

Pred súbojmi proti Rakúšanom realizačný tím slovenskej reprezentácie urobil menšie korektúry v kádri - kabínu opustili obranca Martin Chovan aj útočníci Matej Paulovič a Radoslav Tybor, nahradili ich bek Marek Ďaloga a v ofenzíve Marián Studenič.

Program duelov v Rakúsku: Piatok 19. apríla: Rakúsko - Slovensko (Salzburg, 18.00) Sobota 20. apríla: Rakúsko - Slovensko (Innsbruck, 17.30)

Už po víkende sa k výberu SR pripoja aj traja hráči z NHL - obranca Christián Jaroš a útočníci Tomáš Tatar s Richardom Pánikom.

"Rakúšania sú ťažký súper. Sledoval som ich zápas proti Čechom a hrali super. To už nie je ľahký súper. V decembri na turnaji vo Švajčiarsku sme si v prvej tretine mysleli, že to pôjde samé, ale oni nás riadne prekvapili, ako nás napádali a mali nás prečítaných. Od druhej tretiny sme hrali lepšie a napokon zvíťazili," povedal Marek Ďaloga, ktorý patrí medzi najskúsenejších členov kádra s 81 zápasmi a deviatimi gólmi.

K tímu sa pripojil až pred súbojmi v Rakúsku, ale videl ostatné dva súboje reprezentácie. "Sledoval som chalanov v zápasoch proti Nemecku. Ide o prípravu a musíme sa každým dňom zlepšovať. Ak budeme plniť pokyny trénerov, malo by to byť dobré," poznamenal Ďaloga a na margo dvoch strelených gólov v troch aprílových zápasoch doplnil: "Je tu dosť dobrých chlapcov, ktorí vedia dávať góly. Aj v Nemecku sme mali šance, ale nepadalo to tam. Myslím si však, že to príde."

Okrem iných sa góly očakávajú aj od útočník Radovana Puliša, ktorý v národnom tíme v trinástich dueloch dosiahol štyri presné zásahy. "Ide síce len o prípravu a je lepšie víťaziť na MS, no už musíme začať strieľať góly a vyhrať aj teraz. Skórovali sme zatiaľ len dvakrát, v tomto sa musíme zlepšiť," poznamenal 27-ročný rodák z Hliníka nad Hronom.

A čo očakáva od najbližšieho súpera? "Rakúšania boli vo Švajčiarsku veľmi nepríjemní, korčuliarsky boli veľmi vyspelí a rýchli. Musíme proti ním hrať umne, prečíslovať ich a ukazovať našu hru." Práve v decembri 2018 absolvovali Slováci ostatný zápas proti výberu Rakúska, na turnaji Lucerne Cup tohto súpera zdolali 6:1.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie Brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva/KHL, 44 zápasov/0 gólov), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, 4/0), Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0) Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva/KHL, 50/5), Mário Grman (HC Slovan Bratislava/KHL, 5/0), Patrik Koch (HC Košice, 6/0), Mislav Rosandič (Mountfield Hradec Králové/ČR, 14/0), Michal Sersen (HC Slovan Bratislava/KHL, 117/9), Martin Štajnoch (Norimberg Ice Tigers, Nem., 25/0), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 20/1), Marek Ďaloga (Mora IK/Švéd., 81/9) Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči/KHL, 62/12), Dávid Buc (HC Slovan Bratislava/KHL, 28/2), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové/ČR, 54/5), Michal Chovan (HKM Zvolen, 10/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 14/0), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL, 5/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 24/1), Dávid Bondra (HK Poprad, 23/4), Ladislav Nagy (HC Košice, 111/33), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 13/4), Matúš Sukeľ (HC Slovan Bratislava/KHL, 17/1), Marián Studenič (Binghampton Devils/USA, AHL, 0/0)