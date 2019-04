V hre o Stanley Cup je nečakane ďalší Slovák, sezónu dohrá v Jets

Manitoba tesne nepostúpila do play off.

18. apr 2019 o 11:17 SITA

WINNIPEG. Slovenský hokejový útočník Marko Daňo bude v závere aktuálnej sezóny členom kádra Winnipegu Jets v zámorskej NHL.

Rodák z Eisenstadtu zamieril do profiligy po tom, čo jeho tím Manitoba Moose v AHL tesne nepostúpil do play off.

Vedenie Jets povolalo z farmy okrem mladého Slováka aj ďalších piatich hokejistov. Dvadsaťštyriročný Daňo odohral v prebiehajúcej edícii NHL osem zápasov bez bodového zisku za Colorado Avalanche a následne putoval do organizácie Winnipegu.

V prvom mužstve však nedostal šancu a pôsobil výlučne v AHL, kde absolvoval za Manitobu 51 duelov so ziskom 30 bodov (12+18).

Vďaka posunu do kádra Jets môže Daňo teoreticky zasiahnuť do zápasov o Stanleyho pohár. Winnipeg aktuálne bojuje v prvom kole vyraďovacej časti proti St. Louis Blues a stav série je vyrovnaný 2:2.

Informácie priniesol oficiálny twitterový účet kanadského klubu.