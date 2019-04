Hudec: Ramsay priniesol štýl, akým sme hrali už štyri roky

18. apr 2019 o 14:58 Juraj Berzedi

Rozhovor To, čo sa mu s Banskou Bystricou nepodarilo ako hráčovi, dosiahol v pozícii asistenta trénera. Ako kapitán tímu zažil MICHAL HUDEC dve prehry vo finále hokejovej ligy - v roku 2015 s Košicami a o rok neskôr s Nitrou. Titulu sa v Banskej Bystrici dočkal až teraz. „Vtedy bol smútok, teraz je eufória,“ priznal 39-ročný Bratislavčan.

Svoj prvý titul s Banskou Bystricou oslavujete až v pozícii asistenta trénera. Ako to prežívate?

„Je to veľká eufória. Zažil som to ako hráč štyrikrát so Slovanom Bratislava. Teraz je to prvýkrát v pozícii trénera. Teším sa s chlapcami. Celú sezónu makali, aby boli najlepší. Hrali pod obrovským tlakom a napokon to dokázali. Pohľad hráča a trénera na majstrovský titul je iný. Hoci som bol tentoraz na lavičke, užívam si to.“

V čom sú najväčšie rozdiely medzi titulom v pozícii hráča a trénera?

„Hráč vníma iné veci, jeho adrenalín je iný ako trénerský. Rozdiel je v tom, že pre hráča je to fyzicky náročnejšie, celú sezónu drie, aby došiel na vrchol.

U trénera je to psychicky náročnejšie. Niektoré situácie v zápase nedokáže úplne ovplyvniť. Pohľad hlavného trénera je ešte zložitejší, keďže rozhoduje o najdôležitejších veciach. Učil som sa, pozeral a dalo mi to veľa. V novembri som naskočil do rozbehnutého vlaku a v apríli sa teším z titulu. Je to česť.“

Spomeniete si pri oslavách aj na chvíle, keď ste pred pár rokmi v Banskej Bystrici dvakrát ako hráč smútili po prehratom finále?

„To bol prvý moment, keď som sa po zápase pozrel na sklamaných Nitranov. Presne takto som tu stál dva razy a bol šialene smutný. Potom som sa pozrel na svojich zverencov a uvedomil si, že sa to naozaj stalo.

Vtedy bol smútok, teraz je eufória. Keď som tu skončil ako hráč, povedal som, že ako hráčovi sa mi to nepodarilo a verím, že raz sa mi to podarí ako trénerovi. A stalo sa.“

Hokejisti Banskej Bystrice hrali piatykrát za sebou vo finále a v posledných troch sezónach získali titul. Čo je za touto úspešnou érou?

„Vytvorila sa jasná identita. Bolo to už v roku 2010, keď som do klubu prišiel. Banská Bystrica sa postupne etablovala v extralige, vedenie i ľudia okolo sa učili a posúvali ďalej.

Ukázalo sa, že správnym smerom. Bolo tu veľa odchovancov, ktorí hrali s obrovským srdcom. A aj dosť zámorských hokejistov. Keď však máte Kanaďana, ktorý je najproduktívnejším hráčom ligy, je to forma, ako to má vyzerať. Keď máte hráča z importu, má byť o triedu lepší ako domáci. To sa tu dodržalo.“

Po úspešnom období sa nové výzvy hľadajú ťažšie. Špekuluje sa, že nový tím bude zložený najmä z odchovancov. Aké budú v najbližších rokoch ciele Banskej Bystrice?