Jazdec Quick Stepu pri šprinte pobavil, nechtiac vytrhol fanúšikovi vlajku

Napriek tomu dokázal uspieť.

18. apr 2019 o 15:48 SITA

EDREMIT. Holanďan Fabio Jakobsen z tímu Deceuninck - Quick Step sa stal víťazom tretej etapy na 55. ročníku cyklistických pretekov Okolo Turecka, ktoré sú súčasťou kalendára WorldTour.

Jakobsen vyťažil zo skvelej práce tímového kolegu Maximiliana Richezeho a v záverečnom šprinte etapy z Canakkale do Edremitu zdolal víťaza dvoch úvodných etáp Íra Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe) a Brita Marka Cavendisha (Dimension Data).

Slovenský zástupca tímu Bora-Hansgrohe na týchto pretekoch Erik Baška skončil na 89. mieste v rovnakom čase ako víťaz.

Lídrom celkového poradia zostal Bennett s náskokom 20 sekúnd pred rakúskym tímovým kolegom Felixom Grossschartnerom a 22 sekúnd pred Kolumbijčanom Jhonatanom Restrepom (Manzana Postobon).

Víťazný šprint 22-ročného Jakobsena bol o to pozoruhodnejší, že do cieľa si so sebou neplánovane priniesol tureckú vlajočku.

Prečítajte si tiež: Tretiu etapu na Okolo Turecka vyhral Jakobsen (výsledky + celkové poradie)

Tá sa mu priplietla do cesty, keď nasadil k záverečnému šprintu a v rýchlosti ju vytrhol z rúk jednému z tureckých fanúšikov.

"Toto víťazstvo je pre mojich tímových kolegov, bez nich by to nevyšlo. Nezastavila ma ani turecká vlajka, som rád, že som zvíťazil," uviedol Fabio Jakobsen.

Zaujímavý je aj návrat 33-ročného Brita Marka Cavendisha na stupne víťazov po takmer desiatich mesiacoch.

Na vlaňajších júnových pretekoch v Taliansku Adriatica Ionica Race bol v jednej z etáp druhý, na víťazstvo čaká od februára 2018 a triumfu v etape na Okolo Dubaja.

Cavendish je držiteľ 146 víťazstiev v profipelotóne, až 30 z nich sa zrodilo na Tour de France.