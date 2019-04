Hráč Tottenhamu spočiatku o postupe nevedel. Smutný sedel v šatni

Nepočkal si na vyjadrenie videorozhodcu.

18. apr 2019 o 16:27 SITA

MANCHESTER. Moussa Sissoko, futbalista anglického tímu Tottenham Hotspur, si prešiel kurióznym momentom pri postupe svojho tímu do semifinále Ligy majstrov.

Pri štvrťfinálovej odvete na ihrisku Manchester City (3:4) predčasne odišiel z ihriska, keď jeho tím inkasoval gól na 3:5 v nadstavenom čase druhého polčasu, ktorý by znamenal miestenku medzi najlepším kvartetom pre domácich.

Presný zásah však neodobrila technológia videoasistenta rozhodcu (VAR), o čom 29-ročný Francúz sprvu nevedel.

"Sedel som na lavičke, keď sme inkasovali piaty gól. Nesmierne ma to frustrovalo a okamžite som sa pobral do kabín. Bol som sám, nik ma nesprevádzal a nemali sme v šatni ani televízor. Bol som v tom, že sme vypadli," priblížil pre web mirror.co.uk Sissoko, ktorý hral pre zranenie iba do 41. minúty.

Všetko sa zmenilo, keď počul pozitívne novinky od jedného z členov štábu londýnskeho mužstva.

"Prišiel za mnou a povedal mi: 'Dokázali sme to!' Následne som sa ho spýtal, čo má na mysli a on odvetil, že gól nebol uznaný. V tom momente som zabudol na svoje zranenie a bežal som na ihrisko, aby som nezmeškal oslavy svojho tímu. Bolo to neuveriteľné, plné emócií a obrovský pozitívny šok," tešil sa francúzsky reprezentačný záložník.