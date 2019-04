ONLINE: Slovenskí mladíci čelia ďalšiemu veľkému favoritovi, hrajú proti USA

Sledujte online prenos s nami.

19. apr 2019 o 13:00 (aktualizované 19. apr 2019 o 11:47) Športové prenosy SME

ÖRNSKÖLDSVIK. Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do MS hráčov do 18 rokov 2019 vo Švédsku neúspešne. Favorizovanému Rusku podľahla 3:6.

Aj v druhom stretnutí na šampionáte čaká Slovensko veľký favorit - USA.

Američania na rozdiel od Slovákov vstup do majstrovstiev sveta zvládli skvelo, domácich Švédov zdolali vysoko 6:1.

"Američania majú najvyššie ambície, čo potvrdili v súboji so Švédmi. V prvých dvoch tretinách to bol síce vyrovnaný hokej, ale v záverečnom dejstve dominovali. My sa budeme musieť vyvarovať chýb.

Herná disciplína bude musieť byť stopercentná. Je vidieť, že Američania sú dva roky pokope a je ťažké prečítať ich spôsob hry. Majú nacvičených množstvo presilovkových variant, ale budeme sa na to snažiť čo najlepšie pripraviť," povedal pre Slovenský zväz ľadového hokeja asistent trénera SR "18" Richard Kapuš.

Trénerský štáb slovenského národného tímu na čele s Viliamom Čachom sa rozhodol urobiť pred duelom so zámorským protivníkom jednu zmenu v zostave, keď Samuela Hlavaja v bránke nahradí Patrik Kozel.

Online prenos - LIVE: Slovensko - USA (MS v hokeji do 18 rokov 2019, hokej, B-skupina, Örnsköldsvik)