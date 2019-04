Voráček s Gudasom môžu nastúpiť v príprave proti Slovákom

Říha má pripravený dlhý zoznam hráčov.

19. apr 2019 o 9:15 SITA

Jakub Voráček sa pokúša doraziť puk do siete Mika Smitha.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Česká hokejová reprezentácia odohrá počas budúceho týždňa dva zápasy proti Slovensku, ktoré budú súčasťou prípravy pred májovými majstrovstvami sveta.

V kádri trénera Miloša Říhu sa momentálne nachádza tridsať hráčov a medzi nimi aj trojica zo zámorskej NHL. Divákom v Trenčíne (26. apríla o 18.00 h) a v Nitre (27. apríla o 18.00 h) by sa mali predstaviť Jakub Voráček s Radkom Gudasom z Philadelphie Flyers a Filip Chytil z New Yorku Rangers.

Říha urobil po prípravnom dvojzápase s Nemeckom viacero zmien v kádri. Mužstvo opustili Tomáš Dvořák, Lukáš Klok, Vojtěch Mozík, Tomáš Mertl, Patrik Zdráhal, Jan Štencl a Ondřej Beránek.

Na ich miesta pribudli už spomínaní Voráček s Gudasom, ďalej útočníci Plzne Jan Kovář s Milanom Gulašom a aj obrancovia Jakub Jeřábek, David Sklenička a Michal Moravčík.

Tréneri majú momentálne k dispozícii tri desiatky hokejistov, konkrétne troch brankárov, jedenástich obrancov a šestnástich útočníkov. V portfóliu národného tímu je však viacero ďalších mien vrátane hráčov z NHL.

"Sledujeme vývoj v play off o Stanleyho pohár. Zoznam hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy, je veľmi široký. Máme na ňom celkovo až 70 mien a riešime to," uviedol Říha pre web hokej.cz.