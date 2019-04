Hviezdy Tampy posilnia ruskú hokejovú reprezentáciu, tvrdí ich agent

V hre je aj príchod Malkina.

19. apr 2019 o 12:48 SITA

BRATISLAVA. Ruskú hokejovú reprezentáciu na tohtoročných majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája) s najväčšou pravdepodobnosťou posilní aj dvojica z Tampy Bay Lightning.

Do kádra Rusov by sa mali v nasledujúcich dňoch pridať najproduktívnejší hráč základnej časti NHL Nikita Kučerov a brankár Andrej Vasilevskij. Pre ruský denník Sport-Express to potvrdil agent oboch hráčov Dan Milstein.

Obaja spomenutí hokejisti absolvovali v uplynulých dňoch výstupné lekárske testy v Tampe, ktoré im nezabránili v účasti na MS.

Kučerov nemá žiadne zdravotné problémy, Vasilevskij si bude musieť doliečiť menšie zranenie, ktoré si vyžiada približne desaťdňovú rekonvalescenciu. Podľa Milsteina by sa mal hlásiť v reprezentácii 28. apríla.

V predbežnej nominácii ruskej reprezentácie na májové MS už teraz figurujú viacerí hráči z NHL.

Národný tím posilnia brankár Alexandar Georgijev, obrancovia Iľja Ľubuškin, Jegor Jakovlev a Ivan Provorov a útočníci Iľja Kovaľčuk, Vladislav Namestnikov, Arťom Anisimov a Jevgenij Dadonov. V hre je údajne aj príchod Jevgenija Malkina.

Rusi na MS 2019 na Slovensku nastúpia v "bratislavskej" A-skupine postupne proti Nórom, Rakúšanom, Čechom, Talianom, Lotyšom, Švajčiarom a Švédom.