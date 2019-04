Cibulková sa lúči s Fed Cupom. Chcem získať dva body, vraví

Vo Fed Cupe nastúpia Slovenky proti Brazílii.

19. apr 2019 o 13:48 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Patrí medzi pekné tradície, že pred reprezentačnými akciami sa tenisoví spoluhráči zídu na spoločnej večeri. Tenistky sa pri tej príležitosti oblečú do najlepších šiat a užívajú si spoločné chvíle.

Pred víkendovým súbojom proti Brazílii však pred róbami dostali prednosť slovenské kroje. Obliekli si ich všetky slovenské tenistky.

S nápadom prišla Dominika Cibulková, pre ktorú to bude rozlúčka s Pohárom federácie.

„Mala som to v pláne už trochu dávnejšie. Bohužiaľ proti Lotyšsku som nemohla hrať. Myslím, že sa tento nápad páčil aj ostatným dievčatám,“ hovorila Cibulková.

Na začiatku bola nervózna

Tenistky čaká barážový zápas o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie proti Brazílii a pre slovenskú jednotku bude rozlúčkou s tímovou súťažou.

Slovensko - Brazília Sobota 13.00: Dominika Cibulková - Carolina Meligeniová Rodriguesová Alvesová Viktória Kužmová - Beatriz Haddadová Nedeľa 13.00: Cibulková - Haddadová Maiová Kužmová - Meligeniová Rodriguesová Alvesová Štvorhra: Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Haddadová Maiová, Luisa Stefaniová

„Tento súboj, hoci bude môj posledný v rámci Pohára federácie nevnímam inak ako predchádzajúce. Znovu je to emotívne a po žrebe je to vyhecované. Rovnaké to však bývalo aj v minulosti,“ vraví Cibulková.

„Už sa na zápasy veľmi teším. Dúfam, že nás prídu povzbudiť fanúšikovia napriek tomu, že sú veľkonočné sviatky.“

V Pohári federácie hrala od roku 2005, pre zranenia však v minulých rokoch v tíme chýbala.

„Môj prvý štart sa s týmto nedá porovnať. Keď som vtedy nastupovala šestnásťročná na prvý zápas. Dnes už mám skúsenosti. Na prvý zápas si však dobre spomínam. Bolo to v Thajsku a bola som z toho taká nervózna, že som sa skoro potkýnala o vlastné nohy,“ vraví 29-ročná tenistka.