Najprv gól, potom cena a aj pochvala od Ramsaya. Všetko to stihol pri debute

Studenič bol najlepším Slovákom.

19. apr 2019 o 21:55 TASR

SALZBURG. Prvý zápas v reprezentácii, prvé striedanie a hneď aj prvý gól. Slovenský hokejista Marián Studenič si lepší debut ani nemohol želať.

Aj jeho príchodom sa mala rozhýbať ofenzíva zverencov Craiga Ramsayho, Studenič si svoju úlohu splnil.

Pod piatkové víťazstvo 5:1 nad Rakúskom sa však pričinili viacerí hráči.

Studenič najlepší hráč zápasu Rakúsko - Slovensko

Okrem gólu si Studenič zo zápasu odniesol aj cenu pre najlepšieho hráča Slovenska.

"Potešilo ma to. Pre mňa to bol skvelý zápas, pomohlo mi, že sme hrali veľa času v útočnom pásme," povedal po zápase 20-ročný útočník.

Gólovo sa presadil v presilovej hre, keď sa výborne zorientoval v bránkovisku.

"Všetko musíme tlačiť do bránky. Tam to najviac bolí, ale pochopil som v sezóne, že tam treba chodiť. Tam sa rodia šance," pokračoval.

S výkonom svojho zverenca bol spokojný aj tréner Ramsay, Studenič podľa neho ukázal potenciál.

"Nestáva sa vždy, že hneď v premiére hráč skóruje. Som rád, že mne sa to podarilo. Pre sebadôveru to je veľmi dôležité," poznamenal Studenič.

Liška naňho čakal

V prvej tretine mal slovenský útočník aj ďalšiu výbornú šancu, puk mu však tesne pred zakončením utiekol od hokejky.

"Myslel som si, že mi to ide na hokejku, ale súper mi do nej ťukol a išlo to preč. Ale dať dva góly, to by asi bolo veľa, musel som si niečo ušetriť. Ale Adam Liška mi povedal, že čakal až na mňa. Som rád, že to padlo aj Štajnochovi, je to výborné," usmial sa nováčik v národnom tíme.

Ako naznačil, prvé góly v reprezentácii zaznamenali aj Martin Štajnoch a Adam Liška.

Hráč Binghamtonu Devils sa po prílete zo zámoria k reprezentácii pripojil v strede týždňa ako posledný, na ľade absolvoval iba jeden tréning.

"Pomohol mi. Snažil som sa pripraviť tak, aby som mal čo najviac energie, myslím, že sa mi to darilo. Nepredlžoval som si zbytočne striedania, pretože som sa bál, že nebudem vládať. Musím sa dobre vyspať, zajtra nás čaká ďalší zápas," uzavrel Studenič.