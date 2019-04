Bieloruskí mladíci sú senzáciou šampionátu, po Čechoch šokujúco zdolali aj Fínov

V ďalších zápasoch sa darilo favoritom.

19. apr 2019 o 22:21 TASR

BRATISLAVA. Hokejisti Bieloruska po prekvapivej výhre nad Českom (4:3) v úvodnom dni MS hráčov do 18 rokov šokujúco zdolali aj Fínsko, opäť 4:3.

V slovenskej B-skupine si domáce Švédsko poradilo s Lotyšskom 5:2.

MS v hokeji do 18 rokov 2019 - skupina A

Kanada - Švajčiarsko 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)

Góly: 4. Zary, 8. Tracey, 11. Harley, 39. Krebs, 46. Tracey, 50. Cozens, 54. Holloway - 23. Schläpfer, 30. Schläpfer, 37. Rubanik, 49. Salzgeber

Bielorusko - Fínsko 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Góly: 18. Kozorez, 27. Palčik, 34. Oksenťjuk, 44. Bujalskij - 49. Tieksola, 51. Puistola, 56. Niemela

MS v hokeji do 18 rokov 2019 - skupina B

Góly: 20. Krajč (Golian, Turan), 46. Sojka (Čajkovič, Turanský), 46. Valigura, 47. Chromiak, 55. Eliáš - 8. C. Caufield (Hughes, McCarthy), 18. Turcotte (Moynihan, Boldy), 20. Boldy (Helleson, Moynihan), 21. Hughes (C. Caufield), 20. J. Caufield (Turcotte), 42. Hughes (Gildon, C. Caufield), 44. Lindmark (Turcotte, Warren), 50. C. Caufield (Hughes), 53. Hughes (Turcotte, Boldy), 55. Hughes, 56. York (Helleson, Farrell), 58. C. Caufield (Hughes, Boldy)

Švédsko - Lotyšsko 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Góly: 12. Henriksson, 14. Bjerselius, 27. Holtz, 48. Henriksson, 56. Raymond - 8. Zabusovs, 42. Švanenbergs