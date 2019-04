Hokejový boh na štyri. V Česku velebia Jágra a posielajú ho do Bratislavy

Legenda strelila štyri góly.

19. apr 2019 o 23:50 Igor Dopirák

https://tv.isport.blesk.cz/embed/5669661

BRATISLAVA. "S hokejom je to ako s manželstvom. Vedeli by ste si predstaviť, že so svojou ženou vydržíte tak dlho? Ale milujete ju. A ostanete s ňou tak dlho, ako budete môcť. Pre mňa je to rovnaké, hokej milujem," vravel v minulosti.

Keď český hokejista Jaromír Jágr na začiatku roka 2018 ohlásil, že sa zo zámorskej NHL vracia do druholigového Kladna, v Česku spôsobil boom.

Zápasy, na ktoré dovtedy chodilo 200 či 300 ľudí, boli zrazu vypredané.

Do Kladna však neprišiel iba ukončiť kariéru. S klubom, ktorého je zároveň majiteľom, chcel postúpiť do najvyššej súťaže. A to sa mu aj podarilo.

Kladno si postup medzi elitu definitívne vybojovalo po piatkovej výhre 4:2 v Českých Budějoviciach.

Všetky štyri góly strelil 47-ročný Jágr.

Vlani hral s Tatarom, teraz slávi postup

"Boh na štyri písmená. Hokejový kráľ. Ten, ktorý vie oklamať čas ako nikto iný. Prosto, Jaromír Jágr," píše na svojom portáli český Blesk.

Proti Českým Budějoviciam strelil svoj prvý hetrik od januára 2015, keď bol ešte hráčom New Jersey.

A pridal k nemu ešte gól navyše.

"Pozrite sa, dnes je Veľký piatok, je to veľký deň, môj deň," smial sa po stretnutí. "Celý deň som bol v kostole a z neho som potom šiel tu," pokračoval.