Sereď zaskočila Žilinu, Michalovce doma podľahli Dunajskej Strede

Hlasy po zápase

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu. Neboli sme koncentrovaní, nemali sme nasadenie a tempo a inkasovali sme. Ťažko sa nám dostávalo do zápasu. Záver prvého polčasu sme mali dobrý, ale v druhom polčase sme už boli celkovo lepší. Súpera sme dostali pod tlak, vytvorili sme si veľa gólových šancí, bohužiaľ, sme ich nepremenili a súper nám z brejku dal druhý gól. Vrátili sme sa do zápasu gólom, mali sme v závere tlak, ale druhý gól sme už nestrelili."

Karel Stromšík, tréner Serede: "Po štyroch prehrách sme konečne zabodovali, z čoho sa tešíme, obzvlášť z toho, že sme vyhrali v Žiline. Vedeli sme, že domáci sú doma veľmi silní a kompaktní. Pripravili sme sa na to, že budeme musieť vychádzať z perfektnej, zaistenej obrany do rýchlych protiútokov, čo sa nám darilo. Domáci mali počas celého zápasu územnú prevahu, ale my sme mali vo viacerých situáciách aj šťastie. Zlomovým momentom bolo, keď náš gólman chytil tutovku, ktorá zrejme rozhodla o našom víťazstve."