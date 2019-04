Šéf hokejového majstra verí, že sa nebudú musieť obávať o extraligovú príslušnosť

Bystrický klub plánuje zmeny.

21. apr 2019 o 15:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejovú Banskú Bystricu čakajú počas leta po zisku tretej majstrovskej trofeje v sérii zrejme výrazné zmeny. Hoci by klub nerád ustúpil z nadobudnutých pozícii, plánuje sa zamerať viac na mládež.

Už do najbližšej sezóny je hlavný cieľ funkcionárov omladiť káder.

Legionárov bude menej

"My sme si už pred touto sezónou povedali, nech dopadne akokoľvek, že tím musíme omladiť. A musím otvorene povedať, že aj zlacniť," povedal pre bystricoviny.sk prezident klubu Juraj Koval.

Zároveň verí, že HC 05 'iClinic Banská Bystrica sa po vstupe do novej etapy fungovania nebude musieť obávať o extraligovú príslušnosť.

"Pamätám si časy, keď Banská Bystrica vychovala hokejistov pre zámorskú NHL a nefigurovala na súpiske extraligových tímov. Boli by sme v klube radi, keby sa spojitosť Banská Bystrica a extraliga nezmenila a zároveň by naši odchovanci mohli v budúcnosti okúsiť prestížnu súťaž za oceánom," uviedol.

Pod Urpínom sa naďalej budú spoliehať na legionárov, bude ich však menej ako dosiaľ.

"Nevieme, či dôjde k legislatívnym zmenám v tomto ohľade u riadiaceho orgánu našej najvyššej súťaže. V každom prípade, keďže som povedal, že v nasledujúcej sezóne to chceme omladiť a zlacniť, zameriame sa na vyhľadávanie viacerých slovenských perspektívnych hráčov, ktorí nemusia byť všetci z Banskej Bystrice, aj keď by sme boli radi, aby čo najviac našich odchovancov hralo extraligu," prezradil prezident HC 05.

Chcú vychovať hokejistov pre Slovensko

Banskobystrický klub, ktorý funguje iba od roku 2005, sa stal iba druhým v histórii s troma slovenskými titulmi po sebe.

"Keď sme zakladali klub, tak sme ho chceli dostať z trosiek. Tam sa totiž nachádzal. Dnes zažívame to, čo sme ani v najtajnejšom sne nedúfali. Trikrát za sebou sme vyhrali titul," skonštatoval Koval.

"Ešte za podstatnejšie považujem to, že sme päťkrát za sebou hrali finále našej najvyššej súťaže s tromi rôznymi trénermi. To znamená, že v Banskej Bystrici robíme niečo dobre a odzrkadľuje sa to i vo výsledkoch, ktoré sme dosiahli," pokračoval.

"Sme hrdí na to, čo sme dokázali. Uvedomujeme si však, že to nebude navždy. Možno sa opäť vrátime k tej prvotnej filozofii a po týchto úspechoch sa zameriame na to, aby sme vychovávali hokejistov pre Slovensko. Teda kvalitnú mládež pre celý náš slovenský hokej," vyhlásil Július Koval.