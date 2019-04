Odchod Cibulkovej je veľká strata. Ale verím mladým, vraví Lipták

Slovensko vyhralo nad Brazíliou 3:1.

21. apr 2019 o 18:03 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Fanúšikovia v hľadisku tlieskali a skandovali jej meno. S fľašou šampanského sa musela pasovať.

Triasla ňou, no zátka nie a nie vyletieť. Akoby ten koniec ešte nemal prísť. Potom však pristúpil tréner a pomohol jej fľašu otvoriť.

Slovenská tenisová jednotka Dominika Cibulková ukončila reprezentačnú kariéru. V Bratislave odohrala posledné dva zápasy v stretnutí proti Brazílii.

Oba vyhrala.

Vďaka jej pomoci Slovenky zvíťazili v barážovom zápase o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie 3:1.

Vyšiel najlepší scenár

V sobotu ľahko zdolala brazílsku dvojku Carolinu Alvesovú 6:1, 6:1. V nedeľu pridala druhé víťazstvo proti jednotke súpera Beatriz Haddadovej Maiovej 7:6 (3), 6:0.

V priebehu dvoch dní stratila len osem gemov.

„Bolo to emotívne a som rada, ako to skončilo. Chcela som získať dva body. Ale niekedy si niečo prajete a emócie vás predbehnú a nevyjde to tak, ako by ste chceli. No podaril sa najlepší možný scenár a všetko vyšlo. Fed Cup mi bude veľmi chýbať,“ hovorila 29-ročná tenistka po poslednom zápase.