Bývalý futbalový reprezentant: Sme národ do pohody, slabí v sebadôvere

Chyby podľa neho robíme už pri výchove.

21. apr 2019 o 23:00 SITA

STROPKOV. Podľa bývalého československého futbalového reprezentanta Milana Nemca už pri výchove talentov dochádza k zväzovaniu hráčov orientáciou na výsledky.

Neskorším problémom hráčov v seniorskom slovenskom futbale je aj ich sebavedomie.

"My sme slabí v sebadôvere. Človek to vidí na tréningu, v zápasoch, sme národ do pohody," tvrdil kouč aktuálneho lídra druhej najvyššej slovenskej súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa po sobotňajšom víťazstve v Stropkove nad 1. FC Tatran Prešov (1:0).

"Keď sa darí, všetko je super, ale keď sa nedarí, tak utekáme z boja," pokračoval.

Slovenská mentalita

Pohronie má šesť kôl pred koncom súťaže na prvom mieste náskok štyroch bodov pred druhým Popradom. V Stropkove ukončilo dvojzápasovú sériu prehier.

Prečítajte si tiež: Hráči sa majú učiť anglicky? Nech sa Ramsay učí slovensky, myslí si majster sveta

"Pevne veríme, že toto chlapcom pomôže. Bolo veľa rozprávania, pohovorov, pretože majú veľkú kvalitu a nevedia ju zo seba dostať. Taká je slovenská mentalita. Pred pár kolami sme mali desaťbodový náskok a po dueli v Stropkove sme mohli mať už iba jednobodový. Táto súťaž je ťažká a vyrovnaná," doplnil 60-ročný Nemec na otázku agentúry SITA, či sa Pohronie triumfom nad Prešovom opäť nakopne k víťaznej sérii, ktorá ho priblíži k postupu do Fortuna ligy.

"Niekedy spanikária aj starší hráči. Všetko je dôsledok toho, že odmalička vychovávame deti, že nesmú pokaziť. Veď to nie je pravda. Pokaz, ale ten druhý to musí napraviť a potom to napravíš ty za neho. Nemôžeme však deti odmalička orientovať na výsledky," pokračoval.

"Nepodarí sa jedno, skús to druhýkrát, tretíkrát, piatykrát. A preto sa aj mne páči, že môžeme pracovať s mladými hráčmi. Máme ich desať vo veku od 18 do 21 rokov. My s nimi robíme, chceme ich posúvať, aby boli iní, ako tí starí," skonštatoval otec donedávna slovenského reprezentanta Adama Nemca.

V zahraničí niečo také neexistuje

Klubom druhej najvyššej súťaže od súťažného ročníka 2019/2020 vznikne povinnosť postaviť vo všetkých stretnutiach aspoň jedného hráča s občianstvom SR vo vekovej kategórii do 21 rokov, tzn. ročník narodenia 1999 a mladší.

Ako vníma Nemec túto novinku?

"Považujem to za pozitívne, ale neviem, či sa to presadí, lebo postoj majiteľov klubov je taký, že 'hrať bude ten, koho ja budem chcieť'. To nie je na prospech nášho futbalu. Načo máme akadémie? Naši hráči nehrajú, utekajú do nižších súťaží, keďže podmienky v prvej a druhej lige sú pomaly také vo štvrtej. Je to choré," vraví.

"Pre hráčov je ľahšia cesta menej trénovať a viac zarobiť, čo nie je normálne. Vonku také niečo neexistuje, ale sme na Slovensku," zakončil bývalý hráč Slovana Bratislava či Dukly Banská Bystrica, ktorý má na konte dva štarty v reprezentácii a pôsobil aj v olympijskom tíme Československa.