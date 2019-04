Milwaukee sa dostalo po osemástich rokoch do druhého kola play off

Pozrite si výsledky zápasov NBA z noci na 23. apríla.

23. apr 2019 o 8:19 SITA

MILWAUKEE. Basketbalisti Milwaukee Bucks suverénne postúpili do 2. kola play off zámorskej NBA. Vo štvrtom súboji štvrťfinále Východnej konferencie zvíťazili na palubovke Detroitu 127:104 a sériu ovládli suverénne 4:0.

Súperom Bucks v semifinále konferencie bude Boston. Konečná zatiaľ nezablikala Utahu Jazz. V Západnej konferencie doma zvíťazil nad Houstonom Rockets 107:91 a znížil stav série na 1:3.

Najlepší tím základnej časti Milwaukee sa vo štvrtom súboji v Detroite mohol spoľahnúť na skvelého lídra Jannisa Antetokunmpa. Grécky dlháň nasúkal do domáceho koša 41 bodov a pridal aj 9 doskokov a 4 bloky.

Lepšie štatistiky v zápase play off nikdy predtým nemal. Bucks postúpili do 2. kola play off prvýkrát po 18 rokoch.

"Pamätám si rok 2015 a našu sériu s Chicagom, keď nás v šiestom zápase rozobrali o 50 bodov alebo tak nejako. Kde sme boli vtedy a kde sme teraz, to sú dva rozličné tímy. Máme za sebou neuveriteľnú cestu," povedal Antetokunmpo.

Pondelková prehra bola pre Detroit štrnástou v play off v neprerušenej sérii, čo je rekord NBA. Séria Pistons bez víťazstva vo vyraďovacej časti sa začala ešte v roku 2008.

Utah potiahlo za prvým víťazstvom v sérii nad Houstonom najmä duo Donovan Mitchell - Jae Crowder. Spolu nastrieľali 54 bodov a Mitchell až 19 bodov z celkových 31 dosiahol vo štvrtej štvrtine.

Lídrovi hostí Jamesovi Hardenovi dovolili 30 bodov, ale tentoraz to Rockets nestačilo. Piaty duel príde na rad v stredu v Houstone.

VÝCHODNÁ KONFERENCIA NBA, 1. kolo play off

Detroit - Milwaukee 104:127 (28:26, 34:30, 23:39, 19:32)

/konečný výsledok série 0:4/

Najviac bodov: R. Jackson 26 (5 trojok), Griffin 22 (4 trojky), Drummond 15 (12 doskokov) - Antetokunmpo 41, Middleton 18, Bledsoe 16

ZÁPADNÁ KONFERENCIA NBA, 1. kolo play off

Utah - Houston 107:91 (32:24, 21:23, 23:32, 31:12)

/stav série 1:3/

Najviac bodov: D. Mitchell 31, Crowder 23, Rubio 18 (11 asistencií) - Harden 30 (6 trojok), Paul 23, E. Gordon 16 (5 trojok)