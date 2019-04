Oklahoma mala otrasný záver, o jej vyradení rozhodol v poslednej sekunde Lillard

Postup si vybojovali tri tímy.

24. apr 2019 o 9:00 SITA

PORTLAND. Basketbalisti Toronta, Philadelphie a Portlandu postúpili do druhého kola play off zámorskej NBA, keď uspeli vo svojich sériách zhodne 4:1 na zápasy.

Východná konferencia už pozná kompletný menoslov semifinalistov.

Philadelphia Sixers aj Toronto Raptors v prvých meraniach síl proti nižšie nasadeným súperom prehrali, no vo zvyšných štyroch dueloch už nezaváhali.

V utorňajšom piatom stretnutí dominovali a v ďalšej fáze si zahrajú proti sebe.

Portland uspel po dráme a čaká na úspešnejšieho z dvojice Denver - San Antonio. Tam je po utorku stav 3:2 na zápasy pre Denver.

Oklahoma nezvládla záver

Oklahoma City nezvládla záver piateho duelu na palubovke Portlandu. Ešte 3:55 minúty pred koncom Paul George zvýšil na 113:105 pre hostí, no zostávajúca časť zápasu sa skončila v pomere 13:2 pre družstvo z Oregonu.

V poslednej minúte korunoval svoj veľkolepý výkon Damian Lillard, keď 32 sekúnd pred koncom vyrovnal dvojkou na 115:115 a potom štyri desatiny pred záverečným klaksónom rozhodol ďalekonosnou trojkou, desiatou v zápase.

Súčet jeho bodov sa zastavil na čísle 50.

"Vedel som skôr ako on, že to urobí. Rozhodne step-backom. Vykonal presne to, čoho je schopný. Vo väčšine zápasu sa nám nedarilo, on nás ťahal," povedal po zápase o svojom spoluhráčovi Maurice Harkless.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BsO16miJlMw

Embiid: Môžeme vyhrať celú súťaž

Philadelphia na prekvapujúceho účastníka vyraďovačky z Brooklynu vyletela hneď od úvodu, viedla 14:0 aj 30:6.

Napokon nastrieľala 122 bodov a celkovým počtom 612 je prvým tímom od roku 1989, ktorý dosiahol v prvých piatich zápasoch série play off aspoň 600 bodov.

"Myslíme si, že môžeme triumfovať v celej súťaži," sebavedomo vyhlásil najlepší strelec zápasu Joel Embiid, ktorý si pripísal double-double za 23 bodov a 13 doskokov.

NBA - Východná konferencia, 1. kolo play off

Toronto - Orlando 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26)

/konečný výsledok série 4:1/

Najviac bodov: K. Leonard 27 (5 trojok), Siakam 24, Lowry 14 - Augustin 15, Iwundu a Ross po 12

Philadelphia - Brooklyn 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36)

/konečný výsledok série 4:1/

Najviac bodov: Embiid 23 (13 doskokov), B. Simmons 13, T. Harris 12 - Hollis-Jefferson 21, LeVert 18, Kurucs 14

NBA - Západná konferencia, 2. kolo play off

Denver - San Antonio 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27)

/stav série 3:2/

Najviac bodov: J. Murray 23, Barton 17, Jokič 16 (11 doskokov) - Aldridge (10 doskokov) a DeRozan po 17, Pöltl a White po 12

Portland - Oklahoma City 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25)

/konečný výsledok série 4:1/

Najviac bodov: Lillard 50 (10 trojok), Harkless a McCollum po 17 - George 36, Westbrook 29 (14 asistencií, 11 doskokov), Schröder 17