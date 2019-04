San Jose predviedlo skvelý obrat, pomohlo mu sporné vylúčenie

Las Vegas malo postup na dosah.

24. apr 2019 o 9:21 Igor Dopirák, SITA

BRATISLAVA. Niektorí fanúšikovia domáceho tímu už možno frustrovaní opustili štadión, iní vypli televízor.

Hokejisti San Jose Sharks jedenásť minút pred koncom tretej tretiny rozhodujúceho siedmeho duelu o postup do druhého kola play off NHL prehrávali s Vegas Golden Knights už 0:3.

Nič nenasvedčovalo tomu, že by mal vlaňajší finalista vypadnúť.

V 50. minúte stretnutia však prišlo k spornému momentu. Hosťujúci Cody Eakin po vhadzovaní kroščekoval Joea Pavelského do hrude, kapitána Sharks ešte prišiel do kontaktu s Paulom Šťastným a nešťastne padol hlavou na ľad.

Na ňom bola krv, Pavelskému museli pomáhať spoluhráči i lekári.

Rozhodcovia následne po krátkej porade vylúčili Eakina na päť minút plus do konca zápasu. A domáci to využili dokonalo.

San Jose v priebehu štyroch minút a jednej sekundy otočilo z 0:3 na 4:3.

Štyri góly v jednej presilovke strelili naposledy hokejisti St. Louis ešte v apríli 1998 proti Los Angeles.

A hoci hráči z Las Vegas ešte stihli vyrovnať, o triumfe Sharks rozhodol na konci prvého predĺženia v 78. minúte člen štvrtej formácie Barclay Goodrow.

San Jose bude v druhom kole play off súperiť o postup s hráčmi Colorado Avalanche.