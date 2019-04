Vlani bol slovenskou jednotkou. Čiliakovi odchod zo Slovana do Brna pomohol

Má silnú konkurenciu.

24. apr 2019 o 13:03 TASR

PIEŠŤANY. Vlani bol na hokejových majstrovstvách sveta v Dánsku brankárskou jednotkou slovenského tímu.

Marek Čiliak je pripravený opäť zabojovať o tento post, dôležitejšie však podľa neho je, aby mužstvo v záverečnej príprave i následne na domácom šampionáte potešilo svojou hrou fanúšikov a dosiahlo želané výsledky.

Silná konkurencia

Dvadsaťdeväťročný brankár sa pripojil k národnému tímu po vyradení jeho Brna v semifinále play off českej extraligy. Kometa podľahla Libercu 2:4 na zápasy.

"Pozvánke do reprezentácie som sa veľmi potešil. Šampionát sa hrá v domácom prostredí, každý hráč chce na ňom štartovať," konštatoval Čiliak.

V minulých rokoch získal s Brnom dvakrát majstrovský titul, v tejto sezóne sa vrátil do Komety po tom, čo sezónu začal v Slovane Bratislava.

"Určite mi návrat do Brna pomohol. Zmena prostredia mi prospela, naštartovalo ma to. Bol som spokojný s tým, ako sezóna nakoniec dopadla," priznal.

Teraz sa už ale koncentruje na reprezentáciu, kde je v bránkovisku veľmi silná konkurencia.

Okrem Čiliaka sú v aktuálnom kádri aj ďalší dvaja brankári pôsobiaci v elitných zahraničných ligách - Július Hudáček zo Spartaka Moskva a Denis Godla z KalPy Kuopio.

"Som rád za túto možnosť, že tu môžem byť. Na Slovensku je veľa dobrých brankárov. Je náročné si v takej silnej konkurencii vybojovať miestenku na MS," potvrdil.

Zápasy proti Česku budú preňho špecifické

Na vlaňajšom, svojom premiérovom svetovom šampionáte, odchytal za Slovensko päť stretnutí. Tento rok by sa rád znovu popasoval o post brankárskej jednotky.

"My brankári sa musíme dať stále nejako dohromady. Kto dostane šancu chytať, musí čo najviac pomôcť mužstvu. Neriešim, kto bude jednotka, dvojka či trojka. Hlavné je, aby sme mali dobré výsledky," zdôraznil Čiliak.

K reprezentácii sa pripojil pred dvojzápasom s Českom. Bude to pre neho špecifická konfrontácia, veď u západných susedov počas kariéry odchytal viac ako sedem sezón.

"Bude to zatiaľ najkvalitnejší súper v príprave. Videl som ich káder, budú nabití. Bude to ťažké. Každopádne, je to výzva a ja sa na ňu teším. Česi majú 'našliapaný' káder, som zvedavý, ako to zvládneme. Každý to vníma ako derby, určite to budú prestížnejšie zápasy ako s nejakým iným súperom," povedal Čiliak.

Strely mnohým hráčov zo súperovho tímu dobre pozná z duelov českej extraligy.

"Poznám pár chalanov v ich výbere. Písali sme si so spoluhráčom z Brna Martinom Zaťovičom. Ale nedá sa zasa povedať, že by sme si nejako hecovali. Určite sa však pred súbojmi s Českom cítim extra motiváciu. Teším sa na ne," dodal.