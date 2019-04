Kauza s dresmi komplikuje prípravy na šampionát, SZĽH sa snaží pripraviť na všetko

Zväz je v zložitej situácii nielen z marketingového hľadiska.

24. apr 2019 o 21:17 SITA

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa s blížiacim sa začiatkom domácich majstrovstiev sveta pripravuje aj na alternatívu, že nebude môcť hrať v súčasných dresoch, teda na hrudi so zväzovým logom.

Skupina poslancov totiž usilovne pracuje na prijatí novely zákona o štátnych symboloch s platnosťou od 15. mája. Hokejové MS v Bratislave a Košiciach sa uskutočnia od 10. do 26. mája 2019.

Zákon budú rešpektovať

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska schválený návrh nepodpísal a vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie, no Národná rada SR môže v prvej polovici mája novelu opäť schváliť a v takom prípade ho už nemusí parafovať hlava štátu, aby vstúpil do platnosti.

"Je mi ľúto toho, čo sa v ostatnom období spustilo a stále to trvá. Nesúhlasíme s tým, ako to parlament schválil, ale rešpektujeme to, pretože parlament je najvyšším zákonodarným orgánom štátu. Keď prijme takýto zákon, budeme sa mu musieť prispôsobiť.

Trochu ma táto vec mrzí, že sa to deje v takomto období tesne pred MS. Robíme všetko pre to, aby sme boli pripravení splniť všetky právne predpisy a požiadavky, ktoré budú vyplývať z toho zákona," povedal prezident SZĽH Martin Kohút a doplnil: "Musíme byť pripravení na všetko."

Zvýšené náklady

Situácia dostala hokejový zväz do zložitej situácie nielen z marketingového hľadiska. "Je to aj o tom, že dresy vyrába hlavný partner MS. V komunikácii s ním musíme zabezpečiť to, aby sme splnili, čo si zákon vyžaduje. Dresy pritom dávame do výroby s viac ako polročným predstihom.

To, čo sa teraz rozpútalo, je vec, ktorá nám nerobí radosť, iba prináša zvýšené náklady a veľa problémov, ktoré musíme vyriešiť," poznamenal Kohút, ktorý sa bude v piatok 26. apríla uchádzať o post viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru.

Spomedzi zostávajúcich pätnástich účastníkov MS 2019 až jedenásť výberov nastupuje v dresoch na hrudi s logom, ktoré väčšinou vychádzajú zo štátneho znaku danej krajiny. Výnimkami sú tímy Nemecka, Ruska, Švajčiarska a Rakúska, ktoré na šampionát plánujú vycestovať s dresom na hrudi so štátnym znakom.