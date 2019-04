Sagan odletel do Monaka. Radšej si oddýchnem a načerpám sily, vraví

Na Liege - Bastogne - Liege sa nepredstaví.

24. apr 2019 o 22:46 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Do poslednej klaisky Petra Sagana v tejto sezóne ostávali štyri dni. Na Liege - Bastogne - Liege ešte nikdy neštartoval. Mala to byť jeho premiéra.

Lenže v stredu večer po tom, čo slovenský majster nedokončil Valónsky šíp sa tím Bora-Hansgrohe spolu s tímom Petra Sagana dohodli, že v nedeľu nebude štartovať.

Pre slovenského cyklistu to znamená koniec sezóny klasík.

Dostal voľno

Sagan večer odcestoval späť do Monaka. V najbližších dňoch by si mal oddýchnuť.

Prečítajte si tiež: Zánický: Sagan sa mi zdal neporaziteľný, ale Roubaix je zradné

"Po tom, čo som pomáhal kolegom v tíme na Valónskom šípe, sme sa dohodli, že bude pre mňa najlepšie si dopriať pár dní voľna, aby som bol na nadchádzajúcich pretekoch Okolo Kalifornie lepšie pripravený," napísal Sagan na svojej stránke.

Priamo po Valónskom šípe hovoril, že urobil maximum.

"Bol to náročný deň a nemyslím, že záver ako je tu by mi pasoval. Ak by som bol naozaj vo forme, tak by som možno skončil piaty alebo desiaty. Kto vie," vravel pre cyclingnews ešte pred tým ako tím oznámil, že Sagan dostal voľno.

S klasikami je spokojný

Aktuálna sezóna nebola pre slovenského cyklistu taká úspešná. Nepodarilo sa mu na klasikách vybojovať ani jedno pódiové umiestnenie.

Najlepším výsledkom ostáva štvrté miesto z Miláno - San Remo.

"Aj tak myslím, že mám za sebou aj dobré vystúpenia, keď som bol na klasikách vpredu. Nepodarilo sa mi vyhrať, ale taký je šport. Niekedy sa vám darí, niekedy zas nie," komentoval Sagan svoju sezónu.

Táto sezóna však bola pre 29-ročného Žilinčana výnimočná, pretože bola dlhšia ako v minulých rokoch. Súťažil od marca až do konca apríla. Cieľom bolo, aby na každej z klasík bojoval o víťazstvo. Na flámskych sa mu to do ešte darilo.

Držal sa s favoritmi až do záveru. Na Paríž - Roubaix bol vo víťaznom úniku. Športový riaditeľ v Bora-Hansgrohe Ján Valach bol optimistom a vravel, že Sagan je stále silnejší a silnejší.

"Vlani bol v podobnej situácii a v Ardenách bol veľmi silný. Myslíme si, že tento rok to bude v jeho prípade rovnaké," vravel Valach pred Okolo Flámska.

Na dvoch ardenských klasikách sa Saganovi nepodarilo prísť ani do cieľa a v stúpaniach sa trápil.

Prečítajte si tiež: Sagan znova odstúpil, víťazstvo na Valónskom šípe obhájil Alaphilippe

Aktuálny rok patrí zatiaľ medzi jeho najhoršie. Podobne ako v roku 2015 sa mu nepodarilo vybojovať ani jedno pódiové umiestnenie.

Po krátkom oddychu by mal súťažiť na etapových pretekoch Okolo Kalifornie, Okolo Švajčiarska a koncom júna bude obhajovať slovenský titul na majstrovstvách SR a ČR v Trnave. V júli by nemal chýbať na Tour de France.