Washington nezvládol siedmy zápas. Sú známe všetky dvojice pre druhé kolo play off

Ovečkin môže posilniť ruskú reprezentáciu.

25. apr 2019 o 6:01 (aktualizované 25. apr 2019 o 7:07) SME.sk

BRATISLAVA. Hokejisti Caroliny skompletizovali osmičku postupujúcich tímov do 2. kola play off NHL.

V rozhodujúcom siedmom súboji štvrťfinále Východnej konferencie Carolina uspela na ľade Washingtonu 4:3 po dvojnásobnom predĺžení a vyrovnanú sériu ovládla 4:3 na zápasy.

Rozhodnutie padlo v 92. min z hokejky Brocka McGinna, ktorý tečoval za chrbát Bradena Holtbyho strieľanú prihrávku Justina Williamsa.

"Dali sme dôležité góly a Petr Mrázek nás podržal veľkými zákrokmi, keď sme ich potrebovali. Veľmi dôležitý gól dal Jordan Staal na začiatku tretej tretiny.

Nikdy sme sa nevzdali. Keď to bolo 0:2, povedali sme si, že to nenecháme zájsť tak ďaleko ako v minulých zápasoch, keď sme naďalej inkasovali. Preskupili sme sa a zostali v zápase," uviedol kapitán Hurricanes Justin Williams pre oficiálny ligový web.

Obhajca trofeje Washington Capitals je ďalším z favoritov, ktorí sa nedobrovoľne porúčali z bojov o Stanleyho pohár už po 1. kole vyraďovacej časti, Víťaz Metropolitnej divízie viedol v zápase číslo 7 po prvej tretine 2:0, neskôr aj 3:1, ale Hurricanes sa vydaril dokonalý obrat.

Do 2. kola play off postúpili prvýkrát od roku 2009 a ich súperom bude New York Islanders.

Z deviatich tímov, ktoré získali v základnej časti sezóny 2018/2019 minimálne 100 bodov, prenikli do 2. kola iba tri - Boston Bruins, New York Islanders a San Jose Sharks.

Za bránami postupu zostali aj víťazi oboch konferencií Tampa Bay Lightning a Calgary Flames.

NHL 2018/2019 - Východná konferencia - 1. kolo play off - výsledok:

Washington - Carolina 3:4 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)

/konečný výsledok série 3:4/

Góly: 3. Burakovsky, 7. T. Wilson (Ovečkin, Orlov), 34. Kuznecov (Hagelin) - 30. Aho (Pesce, Slavin), 37. Teräväinen (Pesce, B. McGinn), 43. J. Staal (Slavin), 92. B. McGinn (J. Williams, Slavin)

https://www.nhl.com/video/embed/recap-car-4-wsh-3-f2ot/t-277753022/c-67928303?autostart=false

Dvojice v 2. kole play off NHL 2018/2019

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

New York Islanders - Carolina

Boston - Columbus

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

St. Louis - Dallas

San Jose - Colorado