Stanislav Šesták ukončí po sezóne profesionálnu kariéru

Bývalý reprezentant nastrieľal pätnásť gólov.

25. apr 2019 o 14:13 SITA

POPRAD. Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Stanislav Šesták po uplynutí sezóny 2018/2019 definitívne ukončí hráčsku kariéru. Prezradil to po utorňajšom zápase druhej najvyššej slovenskej súťaže medzi Interom Bratislava a FK Poprad (0:0).

Dnes už 36-ročný útočník si aktuálne oblieka dres Poprad, ktorému chce pomôcť k bojom o miestenku vo Fortuna lige pre ročník 2019/2020.

"Mojou výzvou je dostať mužstvo aspoň na miesto, ktoré by znamenalo baráž o najvyššiu súťaž. Už som avizoval, že v lete definitívne ukončím kariéru, a to bez ohľadu na to, či postúpime alebo nie. Vek je limitujúci a život rýchly, beriem to športovo," povedal Šesták v rozhovore pre web profutbal.sk.

Existuje možnosť, že ostane v Poprade

Ofenzívny univerzál si počas svojej kariéry v domovine obliekal medzi elitou dresy Prešova, Slovana Bratislava i MŠK Žilina. Počas desaťročného účinkovania v zahraničných kluboch odohral Šesták tri sezóny v nemeckej bundeslige, päť ročníkov pôsobil v najvyššej tureckej súťaži.

Prečítajte si tiež: Hapal sa vyjadril k Weissovi, Škrtel sa možno na chvíľu vráti

Za slovenskú reprezentáciu nastúpil 66-krát, strelil 13 gólov, zahral si na svetovom šampionáte 2010 v JAR i na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku.

V Poprade pôsobí už druhú sezónu a hoci po ročníku 2018/2019 ukončí hráčsku kariéru, stále môže zakotviť vo futbalových štruktúrach.

"Chvíľu som bol hrajúcim trénerom, ale teraz už máme kompletný realizačný tím. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Existuje možnosť, že budem pokračovať v štruktúrach klubu, no s futbalom už bude zrejme definitívny koniec," vyjadril sa rodák z Demjaty.

Bývalý slovenský reprezentant aj v II. lige dokazuje, že mu šport stále strelecky "chutí". Dosiaľ sa mu podarilo nastrieľať 15 gólov a je tretím najlepším strelcom súťaže.

Poprad má šancu ma baráž

Poprad je aktuálne aj vďaka jeho presným zásahom na prahu baráže, keďže po 25 odohraných zápasoch má na konte 46 bodov, čo mu aktuálne prináša priebežné druhé miesto so šesťbodovou stratou na lídra FK Pohronie.

Ak si udrží tím spod Tatier "striebornú" pozíciu, zahrá si baráž o účasť vo Fortuna lige proti tabuľkovo predposlednému tímu najvyššej súťaže. Podľa Šestáka však zverenci trénera Mareka Petruša nepociťujú tlak.

"Nebavíme sa o tom, lebo to môže zväzovať nohy. Do každého zápasu vstupujeme s tým, aby sme zvíťazili," doplnil pre profutbal.sk Šesták a na záver ku svojmu aktuálnemu hráčskemu pôsobeniu skonštatoval:

"Ja sa snažím vychutnať si posledné zápasy, kým mi ešte sily stačia. Momentálne sa cítim dobre a zdravíčko slúži."