Štatisticky vyzerá séria Columbusu s Bostonom ako súboj Dávida s Goliášom

25. apr 2019 o 15:43 SITA

Hokejista Columbusu Pierre-Luc Dubois (vpravo) sa teší po strelení gólu vo štvrtom stretnutí štvrťfinálovej série play off Východnej konferencie NHL Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning v Columbuse 16. apríla 2019.

BOSTON. Ako súboj Dávida s Goliášom vyznieva na prvý pohľad začínajúca sa séria semifinále Východnej konferencie NHL medzi hokejistami Bostonu a Columbusu. Aspoň podľa dostupných štatistík profiligy.

V tíme Bostonu sú šiesti hráči, ktorí sú držiteľmi Stanleyho pohára (Zdeno Chára, Patrice Bergeron, David Krejčí, Tuukka Rask, Brad Marchand a Joakim Nordström, kým v Columbuse jediný - momentálne zranený obranca Adam McQuaid ho získal v roku 2011 práve s Bostonom.

V tíme Bruins sú traja hráči, ktorí odohrali vyše stovky zápasov v play off NHL. Okrem kapitána Cháru (166) sú nimi Bergeron (119) a Krejčí (115). V tíme Blue Jackets je iba päť hráčov, ktorí v kariére prešli ďalej ako len cez 1. kolo play off.

“ Vieme, že proti Tampe hrali fyzický hokej a úplne vypojili z hry ich kľúčových hráčov. Čaká nás veľa práce. „ Bruce Cassidy, tréner Bostonu Bruins

Je to dané tým, že v 19-ročnej klubovej histórii sa Columbus dostal do semifinále konferencie po prvý raz práve teraz. Ibaže ten postup bol suverénny 4:0 na zápasy a nad aktuálnym držiteľom Prezidentskej trofeje Tampou Bay.

"Zatiaľ pracujeme len so slovným spojením 'malý úspech'. Ten skutočne veľký ešte neprišiel. Zatiaľ sme stále len na štarte, berieme to krok po kroku," prezradil tréner Columbusu John Tortorella. Jeho hráči neboli v súťažnom rytme od 16. apríla, keď dovŕšili prvotriedne prekvapenie v podobe rýchleho vyradenia Tampy Bay.

Aby svojim fanúšikom aspoň trochu vynahradili chýbajúce zápasy, v pondelok im dovolili vstup zdarma na tímový tréningy. Prišlo sa ich pozrieť 5000. "Nemá význam sťažovať sa, že sme dlho nehrali. Treba len poctivo trénovať a postarať sa o to, aby nám to neskôr išlo na ľade čo najlepšie," doplnil Tortorella.

Boston a Columbus sa v základnej časti sezóny 2018/2019 stretli trikrát a to v jej závere v marci a apríli. Dvakrát sa zrodilo víťazstvo Bruins /6:2 a 2:1pp/ a raz Blue Jackets /7:4/. "Považujem za dobré, že sme sa stretli trikrát a to pred krátkym časom. To nám pomôže v príprave na nich. Vieme, že proti Tampe hrali fyzický hokej a úplne vypojili z hry ich kľúčových hráčov. Čaká nás veľa práce," skonštatoval tréner Bostonu Bruce Cassidy na webe NHL.

Kapitán Zdeno Chára sa krátko po vyradení Toronta krátko vrátil k zápasu číslo 7, ktorý vyhrali Bruins 5:1. "Tvrdo sme pracovali šesť mesiacov a nechceli sme to všetko zahodiť v jeden večer. Podarilo sa nám postúpiť po dobrom výkone a chceme sa z tohto zápasu odraziť aj do série proti Columbusu," uviedol Chára pre zámorské médiá,

Prvý súboj semifinále Východnej konferencie Boston - Columbus odohrajú už v noci zo štvrtka na piatok SELČ na ľade Bruins. Ďalšie termíny tejto série sú: 27., 30. apríla, 2., prípadne 4., 6. a 8. mája.