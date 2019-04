Staal rozhodol o víťazstve Caroliny až v predĺžení, San Jose zdolalo Colorado

Islanders utrpeli prvú prehru v play off aktuálnej sezóny.

27. apr 2019 o 7:21 SITA

Jordan Staal (za bránou) sa raduje z rozhodujúceho gólu v predĺžení zápasu s New York Islanders.(Zdroj: Julio Cortez TASR/AP)

NEW YORK. Bezgólový súboj New York Islanders - Carolina na úvod 2. kola play off zámorskej hokejovej NHL muselo rozhodnúť až predĺženie.

V ňom o triumfe hostí rozhodol Jordan Staal, ktorý skóroval na začiatku 65. min. Z veľkého uhla pohotovo zareagoval na odrazený puk od mantinelu a aj a s pomocou brankára Islanders Robina Lehnera ho dostal do siete.

Islanders utrpeli vôbec prvú prehru v aktuálnom play off, keďže predtým vyradili Pittsburgh Penguins hladko 4:0. Hurricanes vyhrali tretí zápas v sérii, predtým otočili proti obhajcovi trofeje Washingtonu Capitals z 2:3 na 4:3 na zápasy.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-car-1-nyi-0-fot/t-277753022/c-67973203?autostart=false

V druhom súboji piatkového programu v semifinále Západnej konferencie San Jose doma zdolalo Colorado 5:2.

V tomto súboji sa zaskvel štyrmi bodmi obranca Sharks Brent Burns, autor gólu a troch asistencií. Carolina a San Jose vedú v sériách 1:0.

NHL 2018/2019 - Semifinále Východnej konferencie - 27. apríl:

New York Islanders - Carolina 0:1 po predĺž. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Gól: 65. J. Staal (Niederreiter, Pesce)

Stav série: 0:1

NHL 2018/2019 - Semifinále Západnej konferencie - 27. apríl:

San Jose - Colorado 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Góly: 15. Nyquist (Burns, Couture), 51, Thornton (Sörensen), 37. Labanc (Burns), 39. Burns (Sörensen, Thornton), 60. Meier (Burns) - 3. Bouque (Makar, Jost), 24. C. Wilson (Rantanen, MacKinnon)

Stav série: 1:0