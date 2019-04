Prvá formácia? To nie sú priemerní hráči, ale opory z NHL

Slováci prehrali s Českom 1:3.

26. apr 2019 o 22:02

TRENČÍN. Za slovenskú hokejovú reprezentáciu prvýkrát v príprave na domáce majstrovstvá sveta nastúpili aj štyria hokejisti z NHL.

A hneď po úvodnom vhadzovaní dali o sebe vedieť, keď už po siedmych sekundách sa dostal k streleckému zakončeniu Tomáš Tatar.

V útoku s Richardom Pánikom a Ladislavom Nagyom si rozumeli. Viackrát si vytvorili súvislý tlak, ale gólovo sa presadili len raz, keď Pánik po blafáku prekonal českého brankára Kovářa.

Jeho slovenský náprotivok Július Hudáček inkasoval až trikrát, a tak v prvom z dvoch prípravných zápasov proti Česku prehrali Slováci 1:3.

Tatar chce nastaviť víťaznú mentalitu

Vypredaný štadión v Trenčíne slovenských hokejistov celý zápas povzbudzoval. A aj po záverečnej siréne im postojačky tlieskal.

„Bol som rád, že sa hralo v Trenčíne. Bývam kúsok odtiaľto a z hľadiska som cítil emócie. Je to poriadna motivácia,“ reagoval Tomáš Tatar.

Po zápase bol vyhlásený za najlepšieho slovenského hokejistu. Toto ocenenie si veľmi neužíval, keďže po návrate do reprezentácie po piatich rokoch prehral.

„Boli sme aktívni, mali šance, ale spravili sme dve chyby a dostali góly. Proti súperovi ako Česku sa to nevypláca. Hrali rozumne a čakali na naše chyby,“ naznačil 28-ročný krídelník.

Hoci vo formácii s Pánikom a Nagyom hrali spolu prvýkrát, viaceré ich akcie mali myšlienku i nápaditosť. Dva týždne pred začiatkom šampionátu je to pozitívny signál.

„Dosť sme komunikovali a vedeli o sebe. Andrej Sekera nám dával dobré puky. Stále je to príprava, dávame sa dohromady. Chceme však nastaviť víťaznú mentalitu,“ dodal.

Nagy zažil novú pozíciu, ktorú zvládol

Novú pozíciu v reprezentácii zažil skúsený Ladislav Nagy. Tréner Craig Ramsay sa ho rozhodol dať na centra, ktoré príliš nehráva.

„Musím si na to zvyknúť. Tréneri skúšajú. Nie som center, ale prispôsobil som sa. Nebolo to však úplne ideálne,“ zhodnotil Nagy.

„Podľa mňa to zvládol. Vyhrával buly a rozdával puky. Nie je jednoduché prejsť z krídla na centra, najmä na medzinárodnom ľade. Hral výborne,“ pochválil ho Tatar.

Aktivitou hýrila aj tretia formácia s Milanom Kytnárom, Adamom Liškom a Radovanom Pulišom. Aj na ostatných slovenských hráčoch však bolo vidieť, že boj o šampionát graduje.

„Viacerí chlapci mali dobré chvíle. V prvej formácii však boli borci z NHL. Nie sú to priemerní hráči, ale opory svojich tímov v NHL. Hrajú tam prím, tak to musí byť cítiť. Naša sila stúpa,“ naznačil brankár Július Hudáček.

Hudáček s výkonom nebol spokojný

So svojím výkonom spokojný nebol. Vyčítal si najmä prvé dva inkasované góly, ktoré dostal od českého 19-ročného mladíka Filipa Chytila.

„Pri prvom góle to bol nešťastný odraz od vyrážačky. Puk sa točil, chcel som to vyraziť do rohu a napokon to trafil bejzbalovým úderom. Dostali sme dva nešťastné góly,“ zhodnotil Hudáček.

Slovenskí hokejisti sa zhodli, že veľkým nedostatkom boli presilovky. Slováci nevyužili ani jednu zo štyroch početných výhod.

„Presilovky sú o zohranosti. Mali sme len pár tréningov, ale zápas je čosi úplne iné. V rovnovážnom stave to však bolo celkom dobré,“ myslí si kapitán Andrej Sekera.

„Prvých desať minút bolo pekelné tempo. Lietalo sa hore dole z oboch strán. Taká rýchlosť už dlho nebola na ľade. Potom sa to upokojilo. Celkovo sa mi však výkon páčil. Máme na čom stavať,“ tvrdí brankár Hudáček.

Hudáček mal premočenú celú výstroj

Viacerí slovenskí hráči sa sťažovali aj na veľké teplo, ktoré panovalo na trenčianskom zimnom štadióne.

„Celú výstroj mám premočenú. Nechcem sa na to vyhovárať, ale necítil som sa ideálne. Povypadávali mi tam puky a chcel by som chytať lepšie,“ zdôraznil Hudáček, ktorý chytal už štvrtý zápas v príprave.

Na špecifické podmienky si museli zvykať aj hráči z NHL, ktorí sú zvyknutí na užšie klzisko, ale aj na kvalitnejší ľad.

„Bolo to iné ako v NHL. Ľad nebol ideálny, puk zastavoval, skákal, ale nie je to výhovorka. Ani Česi však nemali presné prihrávky,“ naznačil Tatar.

„Áno, bolo to veľké teplo. Aj v šírke ihriska som cítil rozdiel. Každým striedaním to však bolo lepšie. Chýbala nám ešte zohratosť, ale chalani makajú. Treba ešte častejšie strieľať,“ dodal kapitán Sekera.