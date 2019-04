Rusnák sa obáva o útok: Neviem, či Tatar s Pánikom budú stačiť

Vo finále sa podľa neho stretnú Česi s Rusmi.

27. apr 2019 o 9:47 TASR

BRATISLAVA. Hokejová nálada na Slovensku stúpa, už o pár dní (10. - 26. mája) sa v Bratislave a Košiciach začnú súboje 83. majstrovstiev sveta.

Aj z tohto dôvodu v televíznom štúdiu TABLET.TV rozprával legendárny útočník Dáriusom Rusnákom o šanciach slovenského národného tímu na domácom šampionáte, najväčších favoritoch turnaja a o reprezentácii SR do 18 rokov, ktorá na MS vo Švédsku bojuje o záchranu.

V spomienkach sa vrátil aj k titulu majstrov sveta 1985 v podaní československého mužstva, ktorému ako kapitán velil 59-ročný rodák z Ružomberka.

Chýbajú strelci

Niektoré nedávne výsledky play off zámorskej NHL to zariadili tak, že slovenská reprezentácia by mohla mať na tohtoročných MS solídne poskladaný tím. Mená ako Tatar, Pánik a Sekera, či trio mladíkov Jaroš, Černák, Marinčin sú nepochybne zárukou kvality.

"Najviac ma teší, že budeme mať veľmi silnú obranu. Tá by mala byť naozaj veľkou oporou nášho mužstva. Brankári sú taktiež na solídnej úrovni. Na druhej strane mi v našom tíme chýbajú strelci.

Traja-štyria útočníci, ktorí prednedávnom pribudli do kádra, pričom mám na mysli Tatara, Pánik, Studeniča a Daňa, nemusia byť až takou náhradou, ktorá by nám stačila na strieľanie väčšieho počtu gólov ako v predchádzajúcich prípravných zápasoch," zamyslel sa Dárius Rusnák.

Štvrťfinále je povinnosťou

Zverencov kanadského trénera Craiga Ramsayho nečaká v košickej A-skupine nič jednoduché. O kvalitách Kanady, USA, Fínska a Nemecka netreba polemizovať, no počítať treba aj s Dánskom, Francúzskom a prekvapiť môže aj nováčik Veľká Británia.

"Považujem za našu povinnosť prebojovať sa do štvrťfinále. Rozhodujúce bude, ako odohráme na turnaji prvé štyri zápasy, v ktorých budú našimi súpermi papierovo najsilnejší súperi. Neskôr však nemôžeme podceniť ani Dánov s Francúzmi či Veľkú Britániu, ktorej dres si obliekajú viacerí naturalizovaní Kanaďania," pokračoval Rusnák, ktorý počíta s tým, že v domácom prostredí bude na slovenských reprezentantov vyvíjaný oveľa väčší tlak ako zvyčajne.

"Bude obrovský. Či už od fanúšikov alebo od médií. Aj preto si myslím, že v tom čase by hráči nemali čítať noviny, správy na internete alebo sledovať televíziu. Mali by sa vyslovene sústrediť iba na hokej, život v kabíne a jeden druhému si pomáhať."

Čechom pomôže takmer domáce prostredie

Už niekoľko dní pred štartom májového svetového šampionátu je jasné, že sa na Slovensku predstaví viacero hokejových hviezd súčasnosti. Mimoriadne silní sa javia Rusi na čele s Ovečkinom, no v tomto smere nezaostávajú ani Švédi s ČR. Tradične kvalitné budú na turnaji dozaista výbery Kanady a USA.

"Obávam sa, že vo finále sa stretnú českí hokejisti s Rusmi. Česi budú mať na šampionáte naozaj silné mužstvo a po tom, ako som videl finále KHL, si to isté myslím aj o ruskom tíme. Ten ešte navyše posilnia mimoriadne kvalitní hokejisti z NHL.

“ Objektívne však treba povedať, že súčasný ročník reprezentačnej osemnástky je slabší ako po minulé roky. Stále však verím, že aj napriek prehre v prvom zápase o záchranu so Švajčiarskom sa to Slovákom podarí otočiť. „ Dárius Rusnák

Favorizujem ich však aj z toho dôvodu, že oba tímy odohrajú svoje zápasy v Bratislave, kde im ich fanúšikovia vytvoria takmer domáce prostredie. Z českej strany dokonca očakávam podobnú inváziu priaznivcov, aká bola kedysi v podaní slovenských fanúšikov podporujúcich slovenskú reprezentáciu v Ostrave," predpokladá Dárius Rusnák.

Rusnák sa v pozícii kapitána radoval z titulu majstra sveta na šampionáte 1985 v Prahe. "Pred začiatkom šampionátu sa nám v príprave nedarilo. Zranili sa dôležití hráči, ako napríklad Klíma s Rosolom, a zrazu sme sa začali obávať, že nebudeme mať kvalitu na to, aby sme niečo na MS dosiahli. Napokon to však celé vypálilo opačne.

Začali sme si jeden druhému viac pomáhať, nikto nikomu nič nezávidel, práve naopak, boli sme súdržnejší ešte oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Stručne povedané, morálne sme boli veľmi silní, a preto sme aj uspeli," vrátil sa myšlienkami viac než tri desaťročia niekdajší vynikajúci útočník, ktorý nezabudol vyzdvihnúť vtedajších reprezentačných trénerov Luděka Bukača so Stanislavom Neveselým.

Hrozí strata kontaktu s kvalitou

Kým seniorský tím SR má tohtoročný šampionát ešte len pred sebou, slovenská reprezentácia do 18 rokov má už pomaly po ňom. Na severe Európy bojuje v týchto dňoch o záchranu v elitnej kategórii MS.

"To, že hrajú chlapci tento rok o záchranu, je nelichotivý jav, ktorý ma neteší. Objektívne však treba povedať, že súčasný ročník reprezentačnej osemnástky je slabší ako po minulé roky. Stále však verím, že aj napriek prehre v prvom zápase o záchranu so Švajčiarskom sa to Slovákom podarí otočiť.

Ak by napokon predsa len vypadli, musíme urobiť všetko pre to, aby sa čo najskôr vrátili späť medzi elitu. V opačnom prípade stratí náš hokej kontakt s kvalitou a pôjde ešte viac nadol. A to určite nikto nechce," uzavrel Dárius Rusnák.