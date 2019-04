Senica strelila Trenčínu štyri góly a výrazne si polepšila v tabuľke

Hlasy po zápase

Ricardo Chéu, tréner FK Senica: "Jediné slová, ktoré mi momentálne napadajú, sú tie, že práca je náš najlepší priateľ. Pracovali sme tvrdo, máme rovnaký tím, aký bol aj pred piatimi zápasmi. Boli sme na poslednom mieste a všetci nás už videli v druhej lige. Iba moji hráči verili, že to dokážeme. Teraz nám veria všetci. Nikdy sa nevzdávam. Vytvárame si rovnaký počet šancí, ako aj na začiatku jarnej časti, teraz sa nám však darí väčšinu premieňať. Je to ale stále rovnaký tím, ktorý hrá dobrý futbal a verí, že každý jeden zápas sa dá vyhrať. Trenčín v zápase držal loptu viac na svojich kopačkách. Rátali sme s tým, poznáme ich kvalitu, zároveň je to veľmi mladé mužstvo. Majú dobrých hráčov. Vedeli sme, že ak na ihrisku uzatvoríme určité priestory, zápas vyhráme. Trenčín si za výkon zaslúžil skórovať, taký je ale futbal."

Matthias Kohler, tréner AS Trenčín: "Gratulujem Senici k zisku troch bodov. Z našej strany to bol veľmi zlý zápas z rôznych aspektov. Musíme byť k sebe kritický. Za taktické rozhodnutia, ktoré som v zápase spravil, nesiem plnú zodpovednosť. Každý jeden hráč si musí byť istý, aké povinnosti má voči nášmu klubu. Ostávajú nám štyri zápasy do konca. Musíme ukázať väčší charakter a vášeň v zápasoch. V nasledujúcich týždňoch musíme žiť futbalom. Musíme zo seba vydať všetko a udržať tento klub v lige."