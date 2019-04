Ružomberok vyhral nad Sereďou najtesnejším rozdielom

Hlasy po zápase

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Nás sa v prvom polčase do obranného bloku súpera veľmi zle hralo. Nedokázali sme sa presadiť. Zaplať pánboh za šancu, z ktorej dal Kostadinov gól. Do takto kvalitného bloku dokáže hrať azda len Barcelona. Prvý polčas sme opticky boli my na lopte, ale nespomínam si nejaké šance, akurát boli tam dáke štandartky. Predpokladali sme, že po zmene strán súper bude aktívnejší. Hoci sme s tým rátali, paradoxne prestali sme úplne hrať, vypadli sme z role. Hostia začali získavať druhé lopty. Mal aj dve - tri gólové príležitosti. Som rád, že sme zápas výsledkovo zvládli."

Karel Stromšík, tréner Serede: "Prvý polčas z našej strany bol veľmi zlý. Ružomberských hráčov sme nechali úplne voľne preberať loptu, neboli sme agresívni a za 45 minút sme nevystrelili na bránu, čo bolo pre mňa veľké sklamanie. Druhý polčas bol už o niečo lepší, lebo sme zvýšili aj hlas v kabíne, vytvorili sme si jednu alebo dve príležitosti, ale to nestačilo. Keď takto premrháte prvú polovicu stretnutia, tak v tej druhej sa to ťažko doháňa."