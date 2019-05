Kniha hokejistu Valábika je v predaji, prečítajte si zaujímavé pasáže

O bitkách

"Každý, kto sa pobil, vie, aké to je. Akurát na ľade vás sledujú tisícky divákov a nikto sa pred nimi nechce strápniť. Bitka sa ide naplno. Technika je dôležitá hlavne pri obrane, lebo udierať vie každý, alebo sa to naučí.

Ide o to, aby ťa súper neudrel tvrdšie a viackrát ako ty jeho. Údery sú také silné, aké ti protivník dovolí. Ak by ti dovolil ho knokautovať, tak to spravíš. Aj to sa stáva.

Tie rany môžu byť fakt tvrdé. Kosti na hánke pravej ruky, ktorou som udieral, mám úplne zarovnané a otupené. Aj rany, ktoré rozdáš, bolia. Udieraš holou rukou. Aj do prilby, plexiskla či temena hlavy."