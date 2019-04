Tomi Kid Kovács sa chce vrátiť do ringu. Výzvy sú a rád ich prijímam, priznáva

Boxer absolvoval duel aj vlani.

29. apr 2019 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Slovenský boxer Tomi "Kid" Kovács sa chce opäť postaviť do ringu. Štyridsaťjedenročný Galanťan síce už ukončil profesionálnu kariéru, ale stále zostáva v dobrej fyzickej kondícii a vlani absolvoval víťazný súboj proti Maďarovi Andrásovi Sulákovi.

Niečo podobné chce zažiť aj v kalendárnom roku 2019.

Prečítajte si tiež: Tomi Kid triumfoval pri návrate do ringu: Bolo vidieť, že je na mne hrdza

"Prichádzajú výzvy zo zahraničia. Pred desiatimi rokmi som získal titul majstra sveta, preto koncom roka, symbolicky, vstúpim do ringu. Vlani som si natiahol rukavice a absolvoval som šesť kôl proti Sulákovi, s ktorým som boxoval už v roku 1996 alebo 1997. Ako hovorím, výzvy sú a ja ich rád prijímam," uviedol Kovács pre agentúru SITA.

"Rukavice som síce zavesil na klinec, ale rád trénujem. Kým ma telo poslúcha a keď mám nejaký čas, tak sa rád pripravím na ďalší zápas. Je viacero projektov, kde by ma chceli vidieť boxovať," pokračoval.

Medzi šestnásť povrazov chce dostať aj prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela.

"Absolvoval som tréning džuda v Pezinku. Dohodol som sa pánom Siekelom, že keď ja som mal kimono, tak on si dá boxerské rukavice a dáme si tréning u mňa v akadémii v Matúškove. Chceme do toho zapojiť aj mladých džudistov. Veľmi sa na to teším," prezradil Kovács, od marca 2017 prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF).