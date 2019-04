Je to bláznivé. Ramsay môže na šampionát zobrať piatich mladíkov

Päť mladíkov, päť výnimočných príbehov.

29. apr 2019 o 16:08 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Je to zrejme jedna z najpozitívnejších správ v slovenskej hokejovej reprezentácii za posledné roky.

Vec, ktorá na Slovensku nemá obdobu.

Na blížiace sa majstrovstvá sveta sa môžu dostať až piati mladíci, ktorí by napríklad vo futbale mohli nastúpiť za mládežnícku reprezentáciu do 21 rokov.

Adam Liška má devätnásť, Martin Fehérváry, Samuel Buček a Marián Studenič dvadsať. A len o rok viac má Erik Černák.

Všetci piati sa tlačia do nominácie národného tímu na šampionát v Košiciach a Bratislave.

Šancu pritom nedostávajú preto, že ich konkurenti reprezentáciu odmietli. Veď v tíme budú aj hráči z NHL ako Tomáš Tatar, Richard Pánik, Andrej Sekera, Christián Jaroš, Martin Marinčin či Marko Daňo.

"e to pozitívny signál pre slovenský hokej. Dôležité je, že sa im tréner Craig Ramsay nebojí dať šancu. A oni ju môžu v najbližších rokoch reprezentácii splácať," hovorí mládežnícky tréner Norbert Javorčík.

Trendom je dávať šancu mladým hráčom

Všetkých piatich hráčov veľmi dobre pozná. V predošlých rokoch bol totiž asistentom trénera pri juniorskej reprezentácii a hlavným koučom pri reprezentácii do 18 rokov.

"Už to nie sú len hráči slovenského priestoru, ale dokážu sa presadiť aj v medzinárodnej konfrontácii. Výhodou je, že hrajú rôznymi štýlmi," naznačuje Javorčík.

Každý z týchto mladíkov mal dosiaľ vlastnú hokejovú cestu. Niektorých z nich považovali už v tínedžerskom veku za veľké talenty. O iných zase vedelo len zopár odborníkov.

„Černák a Fehérváry hrávali často so staršími a to, že sú mimoriadni, sa vie už dlho. Buček so Studeničom však nemali status mládežníckych superhviezd. Pracovitosťou a zanietením pre hokej však ukázali, že môžu hrať na najvyššej úrovni," tvrdí Javorčík.

"Trendom je dávať šancu mladým hráčom. Len to je cesta, ako si vybudujeme širšie portfólio hráčov, ktorí zvládnu medzinárodné zápasy," dodáva mládežnícky tréner.

Každý z piatich mladíkov má za sebou výnimočnú sezónu, v ktorej všetci urobili značný progres.

Pred začiatkom ročníka sa reálne uvažovalo o jednom, ktorý sa môže dostať na domáci šampionát. Teraz sú v hre všetci piati.

Ako je to možné?