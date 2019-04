Mercedes jasne dominuje, Ferrari nevie využiť svoj potenciál. Je to nudné, tvrdí Vettel

Nemec je priebežne na treťom mieste.

29. apr 2019 o 15:24 SITA

MARANELLO. Jazdec tímu Ferrari Sebastian Vettel označil dominanciu konkurenčného Mercedesu v aktuálnom ročníku formuly 1 za nudnú.

Britský tím ovládol v aktuálnej sezóne všetky doposiaľ odjazdené preteky, keď jeho jazdci Brit Lewis Hamilton a Fín Valtteri Bottas finišovali zakaždým na prvom a druhom mieste.

Víťazstvá si spravodlivo podelili, Hamilton uspel v Bahrajne a v Číne, Bottas na úvod sezóny v Austrálii a naposledy cez víkend v Azerbajdžane. "Je to nudné, že? Nie sú to iba štyri preteky, trvá to už štyri roky," povedal Vettel, cituje ho portál BBC.

Ako Rukikova kocka

Štvornásobný majster sveta Vettel však naďalej verí, že Ferrari má potenciál, aby konkuroval Mercedesu už v prebiehajúcej sezóne.

"Musíme pracovať viac a tvrdšie. Snažíme sa, ako je to len možné. Verím v tento tím a viem, že sa môžeme zlepšovať," uviedol Vettel, ktorý oslavoval titul v najprestížnejšom motoristickom seriály v rokoch 2010 až 2013 počas pôsobenia v Red Bulle.

"Zároveň však musím vysloviť rešpekt k tomu, čo dosiahli. Ich autá sú vždy konkurencieschopné a zakaždým na správnom mieste počas pretekov."

Tridsaťjedenročný Vettel si uvedomuje, že jeho tím má k dispozícii rýchly monopost. Problémom zostáva, že nedokážu naplno využiť jeho potenciál.

"Je to ako Rubikova kocka. Iba ju potrebujeme zložiť. Ľudia ju vedia veľmi rýchlo poskladať. My v súčasnosti máme v tíme šikovných ľudí, zložiť však musia veľmi veľkú Rubikovu kocku," pridal nemecký jazdec vtipnú paralelu.

Lepší monopost

V optimistickejšiu budúcnosť pre taliansky tím verí aj šéf Ferrari Mattia Binotto.

"Uvedomujeme si, že sme ešte v tejto sezóne ešte netriumfovali. Naopak, Mercedes už štyrikrát. Bez pochýb sú veľmi silní. Majú lepšie auto, rozdiel však nie je podľa mňa taký veľký a naše doterajšie výsledky nereflektujú potenciál nášho monopostu," skonštatoval Binotto.

Po štyroch odjazdených veľkých cenách je lídrom priebežného poradia Bottas so 87 bodmi s jednobodovým náskokom pred tímovým kolegom Hamiltonom. Vettel okupuje tretiu pozíciu so stratou 35 bodov na Bottasa. V poradí konštruktérov vedie Mercedes so 173 bodmi, druhé Ferrari doposiaľ získalo 99 bodov.