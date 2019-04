Dravecký si zaslúži v reprezentácii druhú šancu, tvrdí Marcinko

Na šampionáte môže byť aj fanúšikom.

29. apr 2019 o 17:57 Juraj Berzedi

Na ľade je vždy zodpovedný a obetavý. Je silný pri vhadzovaniach i osobných súbojoch. Cenné skúsenosti ukazuje aj v oslabeniach. Po oslavách majstrovského titulu s českým Třincom prišla pre slovenského hokejistu TOMÁŠA MARCINKA ďalšia pozitívna správa.

„Poobede mi volal generálny manažér Miroslav Šatan, či sa pripojím k reprezentácii,“ reagoval 31-ročný center.

Hokejisti zvyknú po zisku majstrovského titulu hovoriť rodinám, že sa najbližšie tri dni neukážu doma. Ako to je vo vašom prípade?

„Už bezprostredne po zápase som bol tak unavený, že som mal problém držať pohár nad hlavou. Oslavy vypukli v šatni a potom sme sa presunuli aj s fanúšikmi do mesta. Hoci to bola oslava titulu, bol som nesmierne unavený. Telo mi hovorilo, že je čas ísť do postele.

Ľahol som si okolo tretej, ale bol som tak unavený, že aj tak som dlhšie nezaspal. A o ôsmej som už bol hore, keďže som bol zo všetkého veľmi rozrušený.“

Vo finále ste zdolali Liberec 4:2 na zápasy. Aký je to pocit, keď sa ráno prebudíte ako hokejový majster českej Extraligy?

„Úžasný. Najemotívnejšie to bolo priamo na ľade, ale človek si to hneď nedokáže úplne naplno vychutnať. Dolieha to na vás postupne, ako opadne psychická záťaž. Keď človek oslavuje stále viac, uvedomuje si úspech.

Vstávanie ráno je veľmi príjemné. Najmä, keď to porovnám s minulou sezónou. Vtedy som sa zobudil a vedel, že som vo finále prehral.“

Vlani ste vo finále podľahli hokejistom Brna. Pomohla vám v niečom táto skúsenosť?

Prečítajte si tiež: Třinec získal titul v českej hokejovej lige. Boli pri tom traja Slováci

„Teraz je to jednoduché hodnotiť, keďže to dopadlo podľa predstáv. Áno, pomohlo to, lebo sme mohli niektoré veci inak ako predtým.

Človeka neúspechy posilnia, ale najviac ho posunú vpred úspechy, lebo vie, aká náročná cesta k nim viedla. Dva dni pred začiatkom finále som si zaspomínal na časy, keď som sa vrátil do Košíc. Prehrali vo finále proti Zvolenu, ale na ďalší rok sme získali titul. Teraz sa história opakuje, čo je skvelé.“

Aké sú hlavné dôvody vášho majstrovského ťaženia?

„Tímová súdržnosť. Sezónu sme začali katastrofálne, keď sme na začiatku zo šiestich zápasov päť prehrali. Vypadli sme aj z Ligy majstrov, kde sme mali väčšie ambície.

Postupne sme sa zlepšovali a na konci základnej časti sme sa vyškriabali na druhé miesto. Mali sme výborného brankára, ale aj keď sa zranili hráči, zastúpili ich iní.“

Ako napríklad Vladimír Dravecký?

„Presne. Dravec hral výborne v útoku a ešte lepšie v obrane.