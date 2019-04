Brankár Hudáček a dvaja útočníci končia v príprave, k tímu sa pripojí nové trio

Príchod Cehlárika je stále otázny.

30. apr 2019 o 15:48 (aktualizované 30. apr 2019 o 16:28) SITA a TASR

POPRAD. Do začiatku majstrovstiev sveta v hokeji na Slovensku zostáva už len 10 dní a slovenský národný tím je opäť bohatší o troch hráčov zo zámoria, ale zároveň chudobnejší o troch hokejistov z Európy.

Na utorkovom popoludňajšom zraze v Poprade sa trénerovi Craigovi Ramsaymu hlásilo už aj trio Erik Černák (Tampa Bay Lightning), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs) a Marko Daňo (Manitoba Moose /AHL), ale zo zostavy pre MS 2019 vypadlo trio - brankár Július Hudáček (Spartak Moskva) a útočníci Milan Kytnár (HKM Zvolen) a Patrik Svitana (HK Poprad).

Hudáček to prijal profesionálne

Namiesto nich sa v priebehu najbližších troch dní pridajú k reprezentácii brankár Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL) a tiež dvaja útočníci z tímov finalistov českej najvyššej súťaže - z majstrovského Třinca Tomáš Marcinko a z mužstva neúspešného finalistu Liberca Libor Hudáček.

Potvrdil to pre prítomné médiá v Poprade generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.

"Hudáček a Marcinko by mali prísť k tímu v stredu, respektíve vo štvrtok ráno, Rybár letí iba v stredu z USA, vo štvrtok bude v Európe a v piatok už aj na našom tréningu.

Jeho príchod znamená, že budeme mať rovnakú brankársku zostavu ako pred rokom na majstrovstvách sveta v Kodani s Rybárom, Čiliakom a Godlom," informoval Miroslav Šatan. Na otázku, ako prijal skúsený Július Hudáček informáciu o tom, že končí v tíme pre MS 2019, Šatan odpovedal: "Prijal to profesionálne."

Marinčin sa tlaku nebojí

K reprezentačnému tímu sa na zraze v Poprade pridala trojica zámorských posíl - útočník Marko Daňo a obrancovia Erik Černák a Martin Marinčin. "Prísť do reprezentácie po celkom vydarenej sezóne je pre mňa česť. Verím, že nasledujúca príprava na MS bude fajn, už sa veľmi teším na ľad. Asi 10 dní som bol mimo ľadu, preto verím, že sa rýchlo dostanem do čo najlepšej formy," uviedol Daňo.

Prečítajte si tiež: Ramsay môže urobiť niečo, čo na Slovensku nemá obdobu

V defenzíve slovenského tímu figurujú štyria hráči, ktorí sa v sezóne 2018/2019 objavili v NHL a na MS by mali patriť k lídrom SR. "Bude to niečo výnimočné. Prvoradé bude, aby sme mali dobré výsledky. Najmä na to sa musíme zamerať. Budeme hrať doma, tlak určite bude, ale tlaky sú aj v kluboch. To patrí k tomu. Myslím si, že sa na to dobre pripravíme," poznamenal Marinčin.

Individuálne vydarenú sezónu chce zakončiť úspechom na domácom šampionáte aj Erik Černák. "Predošlý súťažný zápas som hral pred dvomi týždňami, takže sa teším na ďalšie zápasy. Sezónu som mal výbornú, vyhrali sme základnú časť a tréner mi veril. Nastupoval som proti najlepším formáciám súpera, hrával som aj v oslabeniach. Som preto pripravený pomôcť tímu," dodal Černák

Cehlárik je stále neistý

Slovenský realizačný tím sa snaží ešte o príchod stredného útočníka Petra Cehlárika z Providence Bruins /AHL), ktorý však zrejme ešte bude mať povinnosti v prvom tíme Bostonu v play off NHL. "Zatiaľ vám k tomu nemôžem dať presnú informáciu," skonštatoval Šatan.

Piaty týždeň spoločnej prípravy pred majstrovstvami sveta (10. - 26. mája v Bratislave a Košiciach) vyvrcholí prípravným zápasom v sobotu 4. mája v Poprade proti tímu Veľkej Británie (4. 5. o 16.00 h).

Bezprostrednou generálkou na svetový šampionát bude pre Slovákov súboj proti Nórom v utorok 7. mája o 18.00 h v Michalovciach.

Majstrovstvá sveta na Slovensku sa začnú v piatok 10. mája. Slovenská reprezentácia na turnaji nastúpi postupne proti výberom USA, Fínska, Kanady, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Dánska.