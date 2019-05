Roglič vyhral prvú etapu na Okolo Romandie a je aj celkovým lídrom, Baška zaostal

Slovinec ovládol záverečný šprint.

1. máj 2019 o 18:23 SITA, TASR

Okolo Romandie 2019

1. etapa (Neuchatel - La Chaux-de-Fonds, 168,4 kilometra):

1. Primož Roglič Slovinsko Jumbo-Visma 4:15:18 h 2. David Gaudu Francúzsko Groupama-FDJ + 0 s 3. Rui Costa Portugalsko UAE Team Emirates + 0 s 4. Michael Woods Kanada EF Education First + 0 s 5. Damien Howson Austrália Mitchelton-Scott + 0 s 6. Carl Hagen Nórsko Lotto Soudal + 0 s 112. Erik Baška Slovensko Bora-Hansgrohe + 23:30 min

LA CHAUX-DE-FONDS. Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma sa stal víťazom stredajšej prvej etapy na pretekoch Okolo Romandie 2019 vo Švajčiarsku.

Ovládol šprint pelotónu v La Chaux-de-Fonds pred Francúzom Davidom Gaudom (Groupana-FDJ), tretí skončil Rui Costa z Portugalska (UAE Team Emirates).

V utorkovom prológu skončil Roglič druhý a do druhej etapy vstúpi ako líder hodnotenia, druhý Rui Costa za ním zaostáva o desať sekúnd.

"Bol to ťažký deň s mnohými stúpaniami, ale na konci sa mi podarilo prísť do cieľa s malou skupinou. Je to nádherný pocit, že som opäť vyhral," povedal v cieli Roglič.

Jediný Slovák v pelotóne Erik Baška z tímu Bora-Hansgrohe v stredu obsadil 112. miesto s odstupom 23:30 minúty na víťaza a v celkovej klasifikácii mu patrí 122. priečka (+ 23:59 minúty).

Priebežné celkové poradie Okolo Romandie 2019