Favorit na post jednotky draftu NHL príde na Slovensko, Hughes posilní tím USA

Sedemnásťročný mladík odohrá už tretí šampionát v tejto sezóne.

2. máj 2019 o 11:23 TASR

NEW YORK. Americkú hokejovú reprezentáciu doplní na majstrovstvách sveta na Slovensku aj útočník Jack Hughes, najväčší favorit na výber z prvého miesta v tohtoročnom drafte NHL.

Okrem neho sa k výberu USA pripoja aj obrancovia Christian Wolanin z Ottawy Senators a Adam Fox z Harvard University v NCAA.

Najmladší v histórii tímu USA

Pre sedemnásťročného Hughesa to bude už tretí svetový šampionát v tejto sezóne. USA reprezentoval aj na MS do 18 rokov, kde nazbieral v siedmich dueloch až 20 bodov (9+11) a na juniorských MS, na ktorých si pripísal v štyroch zápasoch štyri asistencie.

V národnom výbere sa stretne so svojím starším bratom, obrancom Quinnom Hughesom, ktorý v prebiehajúcej sezóne hral za Vancouver Canucks a na michiganskej univerzite v NCAA.

Jack Hughes bude zároveň najmladší hráč v histórii, ktorý si zahrá za USA na turnaji A-kategórie MS, informoval portál sportsnet.ca.

Začnú duelom proti Slovensku

Dvadsaťjedenročného Foxa draftovalo v roku 2016 Calgary, vlani prestúpil do Caroliny, no v utorok na neho získali práva New York Rangers. V NHL ešte neštartoval, uplynulé tri sezóny strávil na Harvarde, pričom v prebiehajúcom ročníku bol finalista Hobey Baker Award pre najlepšieho hráča univerzitnej ligy.

O tri roky starší Wolanin strávil sezónu striedavo v NHL a na farme Bellville Senators v AHL. Za Ottawu odohral 30 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a pridal osem asistencií. V 40 dueloch AHL nazbieral 31 bodov (7+24).

V kádri USA na šampionát v Košiciach a Bratislave momentálne figuruje 23 hráčov. Kapitán je Patrick Kane, okrem neho sú v tíme aj ďalšie hviezdy, napríklad Jack Eichel, Johnny Gaudreau či Ryan Suter.

Američania odštartujú šampionát v piatok 10. mája duelom so Slovenskom. O tri dni neskôr nastúpi Hughes proti druhému favoritovi draftu NHL Kaapovi Kakkovi z Fínska.