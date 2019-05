Reprezentácia je odrazom toho, ako sa tu pracuje, vraví Pokovič

Hokejový odborník sa vyjadril k MS v hokeji 2019.

2. máj 2019

BRATISLAVA. V minulosti absolvoval na slovenskej reprezentačnej lavičke päť majstrovstiev sveta v pozícii asistenta trénera, jeden svetový šampionát má na svojom konte na rovnakom poste pri výbere Bieloruska.

Hokejový odborník Ľubomír Pokovič v nedeľu 28. apríla oslávil 59. narodeniny. Blížiace sa majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach si nevyplní prácou, no dôkladne bude sledovať súboje v Bratislave. "Dúfam, že Slováci postúpia do štvrťfinále a uvidím ich naživo,“ prezradil s úsmevom skalický rodák.

Po ôsmich rokoch sa hokejové majstrovstvá sveta opäť uskutočnia na Slovensku, Ľubomír Pokovič však má stále v živej pamäti šampionát z roku 2011, Slovákom sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále, čo spôsobilo veľké sklamanie v hokejom pobláznenom národe.

Proti Fínom mohlo Slovensko všetko zachárniť

"Vtedy som bol asistentom Glena Hanlona a naše očakávania boli oveľa vyššie. Hrali sme doma a mali sme k dispozícii našich špičkových hráčov, ktorí boli lídrami tímov v NHL. Nie všetko však je vždy tak, ako si človek predstavuje. Stalo sa nám to, čo sa dosť často stáva domácim tímom, aj Čechom či Rusom.

Prehrali sme niekoľko zápasov, veľmi nešťastne a tesne. Bolo to vždy o gól, vždy sme tam trafili nejaké žŕdky. Tieto zápasy sme rovnako mohli aj vyhrať, ako sme ich prehrali.

Potom sme hrali rozhodujúci zápas, kde sme proti Fínom mohli všetko zachrániť. Viedli sme 1:0 a dali žŕdku, napokon sme prehrali 1:2. Na náš úkor postúpili Fíni a potom sa stali majstrami sveta. V športe to takto niekedy býva," rozhovoril sa Pokovič.

Slovenský tím mal na domácom šampionáte aj kus smoly. "Možno sme mali smolu v tom, že hráči, ktorých sme mali, neboli zdravotne úplne v poriadku. Pamätám si, že Ľubo Višňovský, ktorý bol dôležitý obranca, nastúpil až proti Fínom.

Dovtedy sme ho nemohli použiť pre problémy s ramenom. Ono keď sa to všetko zráta, potom to takto vyjde," poznamenal Pokovič.

Trénerom by mal byť Slovák

Pri spätnej analýze priblížil aj ďalší problém, ktorý pravdepodobne výrazne ovplyvnil konečný výsledok Slovákov. "Neviem presne, kde chlapci v Košiciach bývajú, ale ak sa poučili z domáceho šampionátu spred ôsmich rokov, tak bývajú niekde mimo, nie tak blízko štadióna a centra.

Pre Slovákov je dôležité, aby mali priestor na prípravu a oddych. Tu sme to v tom čase mali tak, že sme bývali priamo pri aréne, kde za hráčmi chodili ich kamaráti a to nebolo dobré. Myslím si, že aj v tomto zmysle to bude tento rok iné," zamyslel sa skúsený tréner.

Koučom slovenského výberu je aktuálne Kanaďan Craig Ramsay, pred ôsmimi rokmi to bol na MS na Slovensku tiež zámorský odborník - Glen Hanlon.

"Ja som zo zásady za to, aby sme mali trénera národného mužstva Slováka, ale musím podotknúť, že Slovák to má na Slovensku veľmi ťažké. Možno je niekedy zahraničnému trénerovi ľahšie pri rozhodovaní, že ho nikto a nič neovplyvňuje. Ono to teda má dva aspekty," pokračoval Pokovič.

Napriek neúspechu si Pokovič domáce MS užil. "Prostredie aj atmosféra boli výborné. Aj chlapci boli odhodlaní, chceli bojovať. Dávali sme góly, aj sme bojovali až do konca, z tohto hľadiska sa nedá nič vyčítať," zhodnotil.

Už nemáme takých špičkových hráčov

Slovenskí fanúšikovia vedia vytvoriť naozaj skvelú atmosféru, ukázali to na MS 2011 a viackrát predtým aj potom.

"Pokladáme sa za hokejovú krajinu, ale nestačí o tom len hovoriť. Je potrebné na tom aj pracovať. Nie všetko v našom hokeji však funguje tak, ako by malo. Reprezentácia je odrazom toho, ako sa tu pracuje. Nejde len o rok či dva, ale za dlhší čas," priznal Pokovič.

Aktuálne už nepracuje pri slovenskej reprezentácii, ale pozorne sleduje skladanie kádra na šampionát. "Už nemáme takých špičkových hráčov, ako sme mali pred pár rokmi. Niekedy to však býva tak, že aj bez veľkých hviezd, ak sa tím dá dokopy, sa dosiahnu úspechy.

Aj my, Slováci, sme to už v minulosti zažili, napríklad v Petrohrade 2000. Nemáme slabých hráčov, všetci majú svoju kvalitu, ale sila tímu dokáže veľa. Nie vždy rozhodujú len individuality, dôležitý je tímový duch. Myslím si, že hráči, ktorí to dokážu prelomiť a dať góly, tam v slovenských dresoch budú," dodal Pokovič.