Veľká Británia, hokejová veľmoc? Jedno zlato z MS v hokeji už majú

Ak si na nich v Niké stavíte euro, môžete získať až 2000.

4. máj 2019 o 0:00 Niké

Súper Slovenska sa na svetovom šampionáte predstaví po dlhých 25 rokoch.

Málokto však vie, že podľa mnohých historikov siahajú korene hokeja nie do Kanady, ale práve do Británie. Nájdená korešpondencia z 19. storočia naznačuje, že ho do Severnej Ameriky “priviezli” so sebou emigranti z Britských ostrovov. Vďaka dlhším a silnejším zimám tam mohol hokej oveľa lepšie prekvitať.

Až do zimnej olympiády v roku 1936, boli neohrozenými víťazmi na Majstrovstvách sveta, či olympiádach iba tímy zo Severnej Ameriky. Práve vtedy britský tréner Percy Nicklin poskladal tím, ktorého kostru tvorilo 11 hráčov. Tí sa síce narodili v Británii, ale po emigrácii ešte v útlom veku ich hokejovo vychovala Kanada. Aj samotný Nicklin bol Kanaďan s britskými koreňmi.

Začiatky NHL (zdroj: Wikipedia - licencia CC)

Takto zložený tím na turnaji takmer ani neštartoval. Kanaďom, Američanom ani Francúzom sa totiž nepáčilo, že silná dvojica Alex Archer a James Foster opustila svoje kanadské kluby bez ich vedomia. Iba tesne pred šampionátom totiž začali hrať v Británii. IIHF dala týmto trom krajinám najskôr za pravdu. Potom však Kanaďania v záujme dobrých vzťahov s Britmi protest stiahli. A tak nejak začal príbeh jednej z najväčších hokejových senzácii v histórii.

Ako Škót vychytal Veľkej Británii hokejové zlato

Hlavnou postavou Britského tímu bol Jimmy Foster. Škót, ktorého rodina odišla do kanadského Winnipegu keď mal iba 7 rokov. Jeho hokejová kariéra sa začala celkom jednoducho. Tým, že bol medzi kanadskými deťmi nováčik, putoval do vtedy najmenej obľúbenej a najviac nebezpečnej pozície - stal sa z neho brankár. Zapáčilo sa mu tam však natoľko, že dotiahol Winnipeg k niekoľkým titulom v Národnej lige juniorov a neskôr úspešne pokračoval medzi seniormi. Vrchol jeho kariéry však prišiel práve na olympijskom turnaji.

V siedmich zápasoch vychytal na tú dobu neuveriteľné 4 čisté kontá, v zvyšných troch zápasoch dostal vždy iba jeden gól. Briti v prvých dvoch stretnutiach porazili na nulu Švédov a Japoncov. Avšak nesmrteľnosť a titulky v novinách im zabezpečil až ich ďalší triumf. Víťazným gólom v tretej tretine porazili Kanadu 2:1.

Tento výsledok sa neskôr ukázal ako rozhodujúci. Oba tímy totiž postúpili do poslednej štvorky, kde mal hrať každý s každým jeden zápas - výnimkou však bola situácia, ak sa tímy stretli už skôr - vtedy sa do tabuľky počítal výsledok prvého vzájomného zápasu. Kanaďania a aj Nemci proti tomu protestovali, no neúspešne. Pravidlá boli dané ešte pred šampionátom.

Britov však na turnaji čakala ešte posledná prekážka. V poslednom zápase s USA museli uhrať aspoň remízu. Skóre zápasu bolo aj po šiestich tretinách najmä vďaka skvele chytajúcemu Fosterovi 0:0. Rozhodcovia následne zápas ukončili. Briti získali zlato a šokovali celý svet. Glasgowský rodák bol počas ďalších 60 rokov jediným Škótom, ktorému sa podarilo získať zlato na zimných olympijských hrách. Neskôr sa vrátil späť do Kanady. Zomrel v roku 1969 vo Winnipegu.

Výhodné príležitosti na tipovanie

Titulom z majstrovstiev sveta sa stále nemôžu pochváliť všetky tímy zo širšej svetovej špičky. Najbližšie k senzácii aktuálne majú Švajčiari. Na minuloročnom šampionáte totiž skončili druhí. Ak veríte, že sa história bude prepisovať práve na Slovensku a Švajčiari získajú svoj prvý titul u nás, investícia sa vám môže vrátiť až 35-násobne. Stačí staviť 50 eur a vaša výhra sa môže vyšplhať do výšky až 1 750 eur.

Šťastie môžete skúsiť aj s Veľkou Britániou. V prvom zápase na majstrovstvách sveta sa po štvrťstoročí stretne s reprezentantmi Nemecka. Kto si myslí, že strelí pri svojom návrate aspoň dva góly, môže získať dva a pol násobok svojho vkladu. Tipovať zápasy sa dá hravo aj cez mobil na nike.sk alebo v novej prehľadnej appke od Niké.

V ponuke je aj postup Slovenska do semifinále, ak si stavíte 50 eur, môžete získať šesťnásobok teda 300 eur. Výhra Rusov vám prinesie päť a pol násobok teda 250 eur. A ak si trofej odnesú domov Česi, dostanete až pätnásťnásobok čiže rovných 750 eur. Zarobiť sa dá aj na víťazovi skupiny či dokonca kontinente, z ktorého pochádza nový majster sveta.

Pre hráčov sme pripravili aj špeciálny bonus až do výšky 80 € na sobotňajší zápas Slovensko - Veľká Británia.

Kurzy Niké: Slovensko 1.09, Remíza 12.00, Veľká Británia, 15.00.

Tento článok vám prináša Niké.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.