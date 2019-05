Ramsay pre SME: Či sa to neskončí ako pred ôsmimi rokmi? To nemôžem zaručiť

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/88uGVrXcj_g

Rozhovor pre denník SME Mnohým pripomína charizmatického kapitána Picarda z vesmírneho sci-fi Star Trek. Kanaďan CRAIG RAMSAY už druhý rok velí na slovenskej hokejovej lodi. „Nič vám nemôžem zaručiť, len to, že v každom zápase podáme maximálny výkon,“ hovorí pred majstrovstvami sveta v hokeji 68-ročný tréner slovenskej reprezentácie.

Fotografovanie k rozhovoru ste si celkom užívali. Viete, kto bol Juraj Jánošík?

"Jánošík? Netuším."

Legendami opradený slovenský zbojník, niekto ako Robin Hood.

"Počkajte, počkajte, poznám ten príbeh. Cestovali sme s Mirom Šatanom do Dolného Kubína. Zo Žiliny sme zamierili do krásneho kraja, na svahoch sa ešte lyžovalo a na jednom kopci sa zjavila veľká socha tohto chlapíka, o ktorom mi Miro potom rozprával. Znelo to fascinujúco."

Jánošík sa dostal do finálovej desiatky v televíznej šou Najväčší Slovák. Podobnú ste mali pred pätnástimi rokmi aj v Kanade. Koho by ste vybrali vy za najväčšieho Kanaďana?

Aj na tieto otázky odpovedal Craig Ramsay Bol moment, keď oľutoval svoj príchod na Slovensko?

Ako často máva hodiny slovenčiny?

Čo mu vravia ľudia, keď ho stretnú na ulici?

Po ktorých zápasoch bol najviac a najmenej spokojný?

Zlepšil sa slovenský tím pod jeho vedením?

Koľkokrát v šatni kričal?

Aké najčastejšie chyby robia Slováci?

"Hm, to je ťažká otázka. Nemáme takú bohatú históriu ako Slováci, ani veľa takých postáv ako Jánošík. Slávni Kanaďania sú ako ja - hrali hokej. Gordie Howe alebo Tim Horton. Ten má za sebou úžasný príbeh a mal som česť si s ním zahrať.

V roku 1973 postúpilo Buffalo Sabres prvýkrát v histórii do play off o Stanleyho pohár. Tim Horton mal vtedy 42 rokov a ja o dvadsať menej, začínal som svoju profesionálnu kariéru. Tim bol skvelý človek, vyrastal som popri ňom a veľa som sa naučil. Keď sme hrali v play off proti Montrealu, v predĺžení som už nevládal, mlel som z posledného. Tim sa ku mne naklonil a povedal: Keď si myslíš, že si na dne, tak v skutočnosti nie si, vždy vieš ešte v sebe nájsť nejakú silu.

Dodnes je to moje krédo, ktorého sa v hokeji držím. Rok po tomto zápase Tim zahynul pri autonehode. Ale ešte predtým založil sieť reštaurácií, ktoré sa špecializujú na ponuku kávy a donutov. Dnes je z nej najväčšia kanadská sieť rýchleho občerstvenia."

Aký je váš najväčší zážitok zo Slovenska, ktorý nesúvisí s hokejom?

"Vytiahnem spomienku na svoje prvé dni na Slovensku. Vyrazil som si v Bratislave do ulíc, prešiel som si celé Staré Mesto až na Hrad, bolo asi 25 stupňov. Potom som si sadol, objednal som si pivo a premýšľal som. Čo tu vlastne robím?