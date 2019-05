Komentátor Záruba: Slováci sú pružnejší, v Česku sme zahľadení do seba

68 strán o MS v hokeji už v piatok 10. mája v SME Hrací plán turnaja a servis pre fanúšikov

Ako tréner Craig Ramsay zmenil za dva roky slovenský tím?

Neľutujem ani sekundu, ani cent, hovorí otec Martina Fehérváryho

Čo si myslia o reprezentácii malí hokejoví experti?

Kto boli slovenskí hokejoví priekopníci z kanadskej pevnosti?

Kde si užiť šampionát aj bez vstupenky

Rozhovor pre denník SME Najžiadanejší český športový komentátor pracuje v Českej televízii a je odborníkom najmä na hokej. Na Slovensku bude komentovať svoje dvadsiate šieste majstrovstvá sveta. „Štadión v Bratislave je poznamenaný históriou,“ tvrdí 51-ročný ROBERT ZÁRUBA.

Po ôsmich rokoch bude hrať česká hokejová reprezentácia na majstrovstvách sveta v základnej skupine v Bratislave. Ako si spomínate na tie minulé?

„Šampionát na Slovensku v roku 2011 považujem za jeden z najkrajších, ktoré som vo svojej komentátorskej kariére zažil. Môže za to atmosféra aj výnimočný štadión. Teším sa, že budeme opäť v Bratislave. Je to blízko. Záujem o vstupenky bol enormný a všetky české zápasy sú už vypredané.“

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave patrí s kapacitou 10 055 divákov k najmenším halám, na akých sa v posledných rokoch hral svetový šampionát. V čom je čaro tohto miesta?

„Mám rád bratislavský štadión, hoci je menší, ako býva zvykom na majstrovstvách sveta. Hrali sa tu zápasy majstrovstiev sveta v roku 1959 aj 1992, pôsobí tu Slovan Bratislava. Hrali tu hokejové legendy ako Vladimír Dzurilla, Milan Kužela, Marcel Sakáč, Václav Nedomanský či bratia Šťastní. Odohrali sa tu historické zápasy, ktoré toto miesto navždy poznamenali.“

Organizátori hokejového šampionátu tvrdili, že českí hokejisti musia hrať len v Bratislave, lebo do Košíc by neprišlo toľko českých fanúšikov. Čo si o tom myslíte?

„Nemyslím si, že by bol úbytok príliš dramatický. Neprekážalo by mi, keby sme hrali v Košiciach. Bol som tam týždeň ako vojak a mesto sa mi veľmi páčilo. Ale nepamätám si, že by som tam komentoval hokejový zápas. Ani v novej Steel aréne, ani na starom Štadióne Ladislava Trojáka. Českí fanúšikovia by vypredali aj Košice. Je to ďalej ako Bratislava, ale nie až tak ďaleko, aby sa tam nedostali. Stále to majú bližšie ako napríklad do Kodane.“

Ako ste zareagovali na informáciu, že slovenská hokejová reprezentácia bude hrať na menšom štadióne v Košiciach?

„Keď mi to šéf Slovenského hokejového zväzu, pán Martin Kohút, prvýkrát spomenul, najskôr som tomu nechcel uveriť.