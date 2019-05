Balážová išla do Belehradu bez väčších očakávaní, vrátila sa s najlepším výsledkom vo dvojhre

Jej víťazné ťaženie zastavila až Soo Wai Yam Minnie.

6. máj 2019 o 12:59 SITA

BELEHRAD. Týždeň po majstrovstvách sveta jednotlivcov v Budapešti, na ktorých delili dvojicu Ľubomír Pištej - Barbora Balážová dva sety od zisku medaily, priniesol slovenskému stolnému tenisu ďalší úspech.

V Belehrade sa oň postarala Barbora Balážová, ktorá sa predstavila na druhom tohtoročnom podujatí seriálu prestížnych stolnotenisových turnajov kategórie Seamaster ITTF Challenge Serbia Open.

Účinkovala len v singlovej súťaži žien, v ktorej mala vďaka nasadeniu istotu účasti v hlavnom "pavúku". Dotiahla to až medzi štyri najlepšie hráčky dvojhry.

Prvoradé bolo zdravie

Slovenská stolnotenisová jednotka s Češkou Hanou Matelovou v minulosti už okúsila vo štvorhre záverečné boje, tentoraz sa presadila vo dvojhre. V novembri 2018 v bieloruskom Minsku a v marci 2019 v španielskej Guadalajare už bola vo štvrťfinále, v srbskej metropole si posunula svoj doterajší najlepší výsledok.

"Áno, bolo to moje prvé semifinále vôbec, v Španielsku som bola veľmi blízučko účasti v semifinále (nad Li Siang z Talianska viedla 3:1 na sety, pozn.), ale nepodarilo sa mi to. Takže sa veľmi teším, že tentoraz to vyšlo a zvládla som to," s radosťou skonštatovala pre agentúru SITA Balážová, pre ktorú by úspech zo srbskej metropoly mohol byť určitou satisfakciou za skoré vyradenie - už v 1. kole - na svetovom šampionáte.

"Keďže po MS som mala veľmi zmiešané pocity, následne som odohrala ligový zápas vo Francúzsku za klub Saint-Denis US 93 TT, s ktorým sme sa prebojovali do play off a potom som cestovala do Srbska, tak ambície boli skôr zvládnuť turnaj zdravotne a byť stopercentne pripravená mentálne," pokračovala topoľčianska rodáčka.

Vo výkone ešte mala rezervu

Prvé štyri súboje zvládla 27-ročná Slovenka s prehľadom a súperkám Španielke Garcíovej, Mak Tze Wing, Čang Wen-ťing z Hongkongu a Ruske Bikbajevovej pustila jediný set.

Jej víťazné ťaženie zastavila až druhá nasadená hráčka Soo Wai Yam Minnie z Hongkongu, ktorej podľahla 0:4 (všetky sety 8:11).

"Nemala som obrovské očakávania. Myslím si, že herne to tiež nebolo moje maximum, ale mala som naozaj jasnú hlavu a zvládala som dôležité momenty zápasov. Semifinále mi príliš nesadlo, ale myslím si, že si nemám čo vyčítať, pretože som odovzdala v daný moment maximum a toto z toho vzišlo," poznamenala Balážová, ktorá v Belehrade vynechala deblovú súťaž:

"Štvorhru som nehrala, pretože Hanka Matelová v Srbsku neštartovala a prišlo mi to zbytočné. Samozrejme, za posledné týždne toho už bolo vzhľadom na nabitý program veľmi veľa."