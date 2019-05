Lúčil sa s kariérou, chceli mu amputovať nohu. Teraz ide na MS

Říha ešte čaká na posily z NHL.

6. máj 2019 o 15:01 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bol to zápas, akých odchytal Jakub Kovář mnoho. V novembrovom zápase v rámci turnaja Karjala Cup Česko prehralo so Švédmi 2:3. Už po prvej tretine začala českého brankára silno bolieť ľavá noha.

V šatni cez prestávku vravel, že by bol rád, ak by nemusel chytať do konca. Lenže tréneri boli proti, lekári mu dali do nohy injekcie, aby mohol aspoň dohrať.

Lenže jeho stav sa nezlepšil ani po zápase. „Vtedy som vedel, že je zle. Lekári chceli, aby som zápas dochytal,“ opisoval Kovář pre sport.cz.

Bol si istý, že s hokejom skončil

Brankár Jekaterinburgu mal cystu a zápal v blízkosti kosti. Tento problém ho trápil takmer rok. Dlhšie sa liečil a pred poslednou sezónou sa cítil výborne. Až po zápas proti Švédom, ktorý dohral s veľkými bolesťami.

Dva dni po stretnutí skončil Kovář s opuchnutou nohou v nemocnici v Písku. Keď ho lekári prezreli, zistili, že stav je natoľko vážny, že mu ľavú nohu budú musieť zrejme amputovať.

Reprezentační lekári mu totiž pred zápasom napichli žilu a zápal bol zaliaty krvou.

V nemocnici mu nedávali veľkú šancu, že nohu zachránia.

„V tej chvíli som sa zmieril, že som odchytal posledný zápas v kariére a je to môj koniec s hokejom. Chuderka manželka ležala so mnou celú noc na chodbe v nemocnici.

Spolu sme premýšľali, čo bude ďalej bez hokeja. Noha vyzerala príšerne a doktori hovorili dosť jednoznačne,“ opisuje Kovář.

Celú noc dostával silné antibiotiká rovno do žily, aby sa zápal zlepšil. Nohu mu nakoniec v nemocnici zachránili. Ba čo viac, Kovář odchytal v KHL skvelú sezónu.