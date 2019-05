Haring dosiahol kariérne víťazstvo, ovládol etapové preteky v Srbsku

Vyhral všetky etapy.

6. máj 2019 o 18:47 SITA

NOVÝ SAD. Skvelý úspech dosiahol slovenský horský cyklista Martin Haring na etapových pretekoch kategórie S1 Salcano-Kyocera MTB Cup Vojvodina v srbskom Novom Sade.

Pretekár Dukly Banská Bystrica vyhral všetky štyri etapy tohto podujatia a suverénne sa stal celkovým víťazom. Zároveň si pripísal 120 UCI bodov do olympijského rebríčka.

Druhý skončil Maďar Márton Dina a tretie priečka v konečnom poradí patrí ďalšiemu slovenskému reprezentantovi Matejovi Ulíkovi (Express CZ - Tufo Team Kolín).

Spoločne s Jakubom Kurtym na 15. mieste (CK Cyklogalza Banská Bystrica) traja Slováci získali dovedna 226 UCI bodov.

"Po cestnom etapáku v Banja Luke s materskou Duklou som sa cítil výborne, kvalitne som natrénoval a tento týždeň som to zúročil. Etapy boli viac-menej rovinaté, veľmi rýchle a rozostupy aj po tretej etape boli minimálne. Štyri víťazné etapy aj celkové víťazstvo je naozaj fantázia. Nečakal som to ani vo sne," cituje Haringa oficiálny portál SZC.

"Je to pre mňa najväčšie víťazstvo v MTB kariére, veď 120 UCI bodov sa udeľuje napr. za siedme miesto na Svetovom pohári CDM, či ôsme miesto na majstrovstvách sveta. Veľmi sa chcem poďakovať tímovým kolegom Ulíkovi a Kurtymu, ktorí pre mňa urobili obrovský kus práce,“ dodal.

"Výjazd v Srbsku bol pre nás mimoriadne úspešný. Doslova sme rozlomili Maďarov či Slovincov, no najmä našu priamu konkurenciu na OH Ukrajincov. Haring podal fantastický výkon, pochváliť musím aj Ulíka a Kurtyho. Najmä posledný menovaný veľmi prekvapil a pokiaľ mu táto stúpajúca forma vydrží, mohol by sa stať tretím platným bojujúcim členom národného tímu vzhľadom na OH,“ skonštatoval reprezentačný tréner Robert Glajza.