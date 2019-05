Českí hokejisti pôjdu do Bratislavy vlakom, hráčov budú zbierať cestou

V utorok absolvujú aj tréning.

6. máj 2019 o 19:50 SITA

PRAHA. Po pondelkovom dni voľna sa už v utorok českí reprezentanti presunú do Bratislavy, dejiska B-skupiny majstrovstiev sveta v hokeji (10. - 26. mája).

Česi využijú ako dopravný prostriedok na presun vlak, presnejšie rýchlik EC Metropolitan. Potvrdil to mediálny hovorca českého tímu Zdeněk Zikmund.

"Do Bratislavy cestujeme v utorok vlakom. Bude to klasický spoj s odchodom o 9.50 h z Prahy. Budeme mať špeciálny vagón a do Bratislavy dorazíme o 13.50 h. Hráči sa môžu pripojiť cestou na zastávkach podľa svojho bydliska," informoval české médiá Zikmund.

Pripojil aj krátku informáciu o prvom tréningu. "Ľad máme rezervovaný už na utorok a prakticky ihneď po príjazde by sme mali ísť trénovať."

Hokejisti Česka si v B-skupine postupne zmerajú sily s Talianmi, Lotyšmi, Rakúšanmi, Nórmi, Švédmi, Rusmi a Švajčiarmi.