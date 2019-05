Judd Trump získal premiérový titul majstra sveta v snookri, vo finále zdolal Higginsa

Škót uhral deväť frejmov.

6. máj 2019 o 21:23 TASR

SHEFFIELD. Angličan Judd Trump získal svoj premiérový titulu na majstrovstvách sveta v snookri.

Vo finálovom súboji v Sheffielde zdolal Škóta Johna Higginsa 18:9.

Do poslednej štvrtej časti finále, ktorá sa začala v pondelok o 20.00 SELČ, išiel s náskokom 16:9 a na skompletizovanie najväčšieho úspechu v kariére mu chýbali už len dva frejmy.

Tie získal hneď v úvode večerného programu za necelú polhodinu a jasne rozhodol celý súboj.

"Vôbec neviem, čo mám povedať. Bolo to skvelé finále, absolútne neuveriteľné. John je vynikajúci hráč a som veľmi rád, že sa mi ho podarilo zdolať. Keď si spomeniem na naše predchádzajúce zápasy, aj v nich som sa dostal do vedenia, ale vždy som prehral. Takže som veľmi rád, že sa mi to teraz podarilo," vravel dojatý Trump.

"John patrí medzi najlepších hráčov histórie. Toto finále bolo to najlepšie, čo som kedy odohral. Ďakujem môjmu bratovi, bez ktorého by som sa tak nezlepšil a celej rodine," povedal Trump, ktorý za triumf zinkasoval šek na pol milióna libier.

Na ceste do finále zdolal postupne Thajčana Thepchaiya Un-Nooha (10:9), Číňana Ting Ťün-chuej (13:9), vo štvrťfinále si poradil so Škótom Stephenom Maguirem (13:6) a v semifinále s krajanom Garym Wilsonom (17:11).

Vo finále to bola repríza medzi Trumpom a Higginsom z MS 2011, keď Škót triumfoval 18:15 a získal svoju štvrtú trofej. Štyridsaťtriročný Higgins sa radoval aj v rokoch 1998, 2007 a 2009, teraz však prehral tretie finále za sebou.

MS v snookri 2019 - finále

Judd Trump (7-Angl.) - John Higgins (5-Škót.) 18:9

Držitelia najväčšieho počtu titulov

7 - Stephen Hendry (Škót., 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999)

6 - Steve Davis (Angl., 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989) a Ray Reardon (Wal., 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978)

5 - Ronnie O'Sullivan (Angl., 2001, 2004, 2008, 2012, 2013)

4 - John Higgins (Škót., 1998, 2007, 2009, 2011)

3 - Mark Williams (Wal., 2000, 2003, 2018), John Spencer (Angl., 1969, 1971, 1977) a Mark Selby (Angl., 2014, 2016, 2017)

2 - Alex Higgins (S. Ír., 1972, 1982)