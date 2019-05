Chára s Halákom neposilnia Slovensko pred MS v hokeji 2019

Boston vyradil Columbus a postúpil.

7. máj 2019 o 6:04 (aktualizované 7. máj 2019 o 6:47) SME.sk, SITA

NEW YORK. Slovenský hokej zostáva v hre o Stanleyho pohár. Hráči Bostonu s obrancom Zdenom Chárom (v tíme sú aj brankár Jaroslav Halák a útočník Peter Cehlárik) postúpili do finále play off Východnej konferencie NHL, svoj postup spečatili triumfom 3:0 na ľade Columbusu.

Bruins ovládli sériu 4:2 na zápasy a vo finále konferencie nastúpia proti Caroline Hurricanes. Slovenskí hráči teda neposilnia slovenskú hokejovú reprezentáciu pred MS v hokeji 2019.

Chára odohral najviac

Boston sa dostal do 3. kola play off prvýkrát od roku 2013, keď ho napokon až vo finále celej súťaže zastavilo Chicago.

Prvý gól hostí v zápase číslo 6 strelil v 33. min český útočník David Krejčí. Rozhodujúce boli neskôr dva góly v rozpätí necelých dvoch minút tretej tretiny, ktoré dosiahli Marcus Johansson a David Backes.

Domáci neodpovedali ani raz, Fín Tuukka Rask pochytal všetkých 39 striel, ktoré na neho smerovali. Vďaka šiestemu shutoutu v play off v kariére sa stal prvou hviezdou zápasu.

Kapitán Bostonu Chára odohral 26:04 min, najviac zo svojho tímu, pripísal si 1 strelu ma bránku, 2 "hity" a 3 zablokované strely.

Halák zatiaľ šancu nedostal

"Tvrdo a zodpovedne sme bránili tak, ako sme to robili počas celej sezóny. Bojovali sme jeden za druhého bez výnimky. Ja som sa snažil zakročiť proti každej strele, hráči predo mnou ich zasa blokovali. Hrali sme dobre v defenzíve aj ofenzíve, podali skvelý tímový výkon," povedal brankár Tuukka Rask podľa oficiálneho webu NHL.

"Dosiahli sme veľké víťazstvo a uzavreli túto sériu. Sme však stále ďaleko od nášho cieľa," skonštatoval David Krejčí, ktorý má v play off na konte už 4 góly a 6 asistencií.

Boston na ceste do finále konferencie odohral v prvých dvoch kolách vyraďovacej časti dokopy 13 zápasov a Jaroslav Halák sa do bránky nedostal ani raz.

Rovnako sa na ľade dosiaľ nepredstavil útočník Peter Cehlárik, ktorý predtým neúspešne bojoval s tímom Providence v play off nižšej súťaže AHL.

NHL - Západná konferencia, 2. kolo play off

Colorado - San Jose 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) v tretej tretine

/Stav série: 2:3/

NHL - Východná konferencia, 2. kolo play off

Columbus - Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 33. Krejčí (DeBrusk, Clifton), 49. M. Johansson (Coyle, Heinen), 51. Backes (Krug, Krejčí)

/brankár Jaroslav Halák (Boston) presedel zápas na striedačke/

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 26:04 min, vyslal jednu strelu na bránu, zaznamenal dva hity a tri zablokované strely/

/útočník Peter Cehlárik (Boston) nefiguroval na zápasovej súpiske/

/konečný stav série: 2:4, Boston postúpil do konferenčného finále/